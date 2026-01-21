Stratejik ortaklıkta yeni adım: Milyarlarca dolarlık anlaşma imzalandı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Singapur'a deniz devriye ve keşif uçağı P-8A, MK-54 tipi hafif torpido ve ilgili ekipmanların olası satışına onay verdi.

Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA), Singapur'a askeri teçhizat satış sürecine ilişkin açıklama yaptı.

DEVRİYE VE KEŞİF UÇAĞI GÖNDERİLECEK

Açıklamada, Singapur'a toplam maliyeti 2 milyar 316 milyon dolar olarak tahmin edilen, P-8A deniz devriye ve keşif uçağı, MK 54 tipi hafif torpido ve çeşitli destek sistemlerinin olası satışının onaylandığı bilgisi verildi.

Bu kapsamda ayrıca eğitim ekipmanları ile lojistik ve teknik destek unsurlarının da yer alacağı kaydedilen açıklamada, söz konusu satışın, ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyeceği ifade edildi.

Açıklamada, satışın, "siyasi istikrar ve ekonomik ilerleme açısından stratejik bir ortak" olarak nitelendirilen Singapur'un deniz güvenliği kabiliyetlerini güçlendireceği ve tehditlerle başa çıkma kapasitesini artıracağı belirtildi.

Bunun bölgedeki temel askeri dengeyi değiştirmeyeceği vurgulanan açıklamada, Singapur'un ABD ve müttefik kuvvetlerle birlikte çalışabilirliğini geliştireceği vurgulandı.