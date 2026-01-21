İSTANBUL 9°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2026 Çarşamba / 3 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3018
  • EURO
    50,7614
  • ALTIN
    6766.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Stratejik ortaklıkta yeni adım: Milyarlarca dolarlık anlaşma imzalandı
Dünya

Stratejik ortaklıkta yeni adım: Milyarlarca dolarlık anlaşma imzalandı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Singapur'a deniz devriye ve keşif uçağı P-8A, MK-54 tipi hafif torpido ve ilgili ekipmanların olası satışına onay verdi. Bunun bölgedeki temel askeri dengeyi değiştirmeyeceği vurgulanan açıklamada, Singapur'un ABD ve müttefik kuvvetlerle birlikte çalışabilirliğini geliştireceği vurgulandı

HABER MERKEZİ21 Ocak 2026 Çarşamba 09:55 - Güncelleme:
Stratejik ortaklıkta yeni adım: Milyarlarca dolarlık anlaşma imzalandı
ABONE OL

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Singapur'a deniz devriye ve keşif uçağı P-8A, MK-54 tipi hafif torpido ve ilgili ekipmanların olası satışına onay verdi.

Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA), Singapur'a askeri teçhizat satış sürecine ilişkin açıklama yaptı.

DEVRİYE VE KEŞİF UÇAĞI GÖNDERİLECEK

Açıklamada, Singapur'a toplam maliyeti 2 milyar 316 milyon dolar olarak tahmin edilen, P-8A deniz devriye ve keşif uçağı, MK 54 tipi hafif torpido ve çeşitli destek sistemlerinin olası satışının onaylandığı bilgisi verildi.

Bu kapsamda ayrıca eğitim ekipmanları ile lojistik ve teknik destek unsurlarının da yer alacağı kaydedilen açıklamada, söz konusu satışın, ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyeceği ifade edildi.

Açıklamada, satışın, "siyasi istikrar ve ekonomik ilerleme açısından stratejik bir ortak" olarak nitelendirilen Singapur'un deniz güvenliği kabiliyetlerini güçlendireceği ve tehditlerle başa çıkma kapasitesini artıracağı belirtildi.

Bunun bölgedeki temel askeri dengeyi değiştirmeyeceği vurgulanan açıklamada, Singapur'un ABD ve müttefik kuvvetlerle birlikte çalışabilirliğini geliştireceği vurgulandı.

  • ABD-Singapur
  • askeri satış
  • ulusal güvenlik
  • deniz güvenliği
  • stratejik işbirliği

ÖNERİLEN VİDEO

Esenler'de ortalık savaş alanına döndü: İETT otobüsü otoparka daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.