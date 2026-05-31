The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Savunma Bakanı Katz katıldığı bir programda, Nebatiye kentine bağlı Arnun beldesi yakınlarındaki Şakif Kalesi'nin işgaline ilişkin konuştu.

Lübnan'ın güneyindeki Şakif Kalesi ve çevresini 2000 yılına kadar 18 yıl süren işgal sonrası ilk kez tekrar ele geçirdiklerini söyleyen Katz, "İsrail bayrağı bir kez daha Celile topluluklarına tepeden bakan zirvelerde dalgalanıyor." ifadesini kullandı.

Katz, Litani Nehri, Nebatiye kent merkezi ve çevresindeki beldeleri gören tarihi Şakif Kalesi'nin bulunduğu stratejik tepedeki işgalin kalıcı olacağını vurguladı.

İsrail ordusu, kara birliklerinin son birkaç gündür Lübnan'ın güneyindeki Vadi Seluki ve Şakif sırtlarında geniş çaplı saldırılar yürüttüğünü ve tarihi Şakif Kalesi'nin işgal edildiğini açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da dün yaptığı açıklamada, ordunun Lübnan'ın güneyindeki işgalini Litani Nehri'nin ötesine taşıdığını söylemişti.

Netanyahu, katıldığı bir programda Lübnan'ın güneyinde yürüttükleri işgal ve saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Başbakan Netanyahu, orduya Lübnan'daki işgali daha da genişletme ve saldırıları şiddetlendirme talimatı verdiğini belirtti. İsrail ordusuna bağlı kara birliklerinin Lübnan'da Litani Nehri'nin kuzeyine geçtiğine işaret eden Netanyahu, tarihi Şakif Kalesi'nin bulunduğu stratejik öneme sahip tepelik alanı da işgal ettiklerini söyledi.

İSRAİL İLE LÜBNAN ARASINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail'in Lübnan topraklarında giderek derinleşen işgalini hiçbir şeyin haklı çıkaramayacağını bildirdi.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen, Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti ile güney bölgelerde yer alan beldelere hava saldırıları başlattığını duyurdu.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, İsrail'in Lübnan topraklarının tamamından çekilmesi çağrısını bir kez daha yineledi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Zehrani Nehri'nin güneyinde yer alan bölgeler için saldırı tehdidi ve sürgün emri yayımladı.

09:35 İsrail'in saldırılarını ve işgalini sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde, Hizbullah'ın bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda 1 İsrail askeri öldü, 4 asker yaralandı.

03:48 Hizbullah, İsrail'in kuzeyi ve Lübnan'ın güneyinde İsrail'e ait askeri noktaları hedef alan çok sayıda saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

00:13 İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentine bağlı Adlun beldesine düzenlediği hava saldırısında, hedef alınan evin enkazı altında kalan aynı aileden 6'sı çocuk 9 Suriyeli sığınmacı hayatını kaybetti.