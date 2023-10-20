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Dünya

Stüdyoyu buz kestiren sözler! Canlı yayında nefret kustu

İsrail'in Filistinli sivillere yönelik sürdürdüğü hava saldırılarını görmezden gelen ikiyüzlü Batı medyası yine şaşırtmadı. Sivilleri katleden İsrail'i aklama peşine düşen Belaruslu muhalif gazeteci Tatiana Martynova canlı yayında skandal ifadelere imza attı. Açıkça nefret kusan gazeteci, canlı yayında Filistinli çocukların öldürülmesinin doğru olduğunu ama İsrailli çocukların yaşamayı hak ettiğini ima etti.

20 Ekim 2023 Cuma 17:39 - Güncelleme:
Stüdyoyu buz kestiren sözler! Canlı yayında nefret kustu
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İsrail, 14 günden bu yana Filistinli sivilleri katlediyor. İsrail hava saldırılarıyla adeta bir açık hava hapishanesini andıran Gazze'de sivillerin yaşadığı evleri hatta hastaneleri bile hedef aldı. Yapılan saldırılarda binlerce Filistinli can verirken Batı medyası katliama kulak tıkadı.

İsrail'in gerçekleştirdiği soykırımı, haklı gösterme çabasına başladı. Belaruslu muhalif gazeteci Tatiana Martynova ise bir skandala imza attı. Ukrayna'daki bir televizyon kanalına katılan Tatiana Martynova, açık açık İsrail gerçekleştirdiği katliamları aklamaya çalıştı.

CANLI YAYINDA NEFRET KUSTU!

Canlı yayında skandal ifadeler kullanan Martynova, "Size İsrailli bir çocukla Filistinli bir çocuk arasındaki farkı anlatayım. İsrailli bir çocuk yetişirken konu sevgi ve zenginlik gibi şeyler değildir. Bu çocuk insanların nasıl öldürüleceğinin öğretildiği bir okula gitmez. (Filistinli çocuk) 16 yaşına geldiğinde ise annesi ona bir silah verir ve 'Git bir Yahudi' öldür der. İşte fark bu. Bir tarafta İsrailli diğer tarafta Filistinli anne. Demek istediğim Nazizm'e yakın bir durum." dedi.

Canlı yayında nefret kusan ve Filistinliler'i hedef alan Martynova'nın sözlerine, tepki yağdı.

  • Batı medyası
  • Tatiana Martynova
  • Belarus

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