''Su-30'' itirafı: Rusya'dan savaş uçağını cephanesiz satın aldık

Star.com.tr 21 Mart 2021 Pazar 11:47 - Güncelleme: 21 Mart 2021 Pazar 12:20

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Aragatsotn bölgesinde düzenlediği toplantıda çarpıcı bir çıkışta bulundu. Paşinyan, Ermenistan'ın Rusya'dan Su-30 savaş uçağını füze olmadan satın aldığını itiraf etti. Ermenistan Başbakanı, yaptığı açıklamanın kaydını Facebook'ta paylaştı.

"FÜZELERİ ALMAYA VAKTİMİZ OLMADI"

Paşinyan, "Yeterince silah almamakla suçlanıyoruz. Bize diyorlar, "Uçağı neden aldın?" Evet, uçağı satın aldık, Mayıs ayında teslim edildi ve savaştan (Karabağ savaşı) önce füzeleri almaya vaktimiz olmadı" dedi. Paşinyan, bunun sorumluluğunu önceki hükümete yükledi.

ERMENİ GENERAL, RUSYA'NIN FÜZELERİN SATIŞINI ENGELLEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Kasım 2020'nin ortalarında Ermenistan askeri başmüfettişliği görevinden istifa eden General Movses Hakobyan, Ermenistan'ın Rusya'dan Su-30M savaş uçakları almasına yönelik eleştirilerde bulunarak, "Uçakları gerekli füzeleri alamadığımız için kullanamadık. Rusya bu füzelerin satışını engelledi. Ayrıca işe yaramayan hava savunma sistemleri aldık." diye konuşmuştu.

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