Hava savunması alanında ülkeler savaş uçağı alımı yarışına girerken, bu noktada çok sayıda başkentin ilk tercihleri arasında Rusya bulunuyor. Yabancı basında yer alan habere göre Belarus, Rus yapımı Su-30SM2 çok amaçlı savaş uçaklarından oluşan yeni bir teslimat gerçekleştirdi ve yetkililer, uçakların birkaç hafta içinde hava savunma görevine başlayabileceğini söyledi.

İLK TERCİH RUSYA

Askeri satış, Belarus'un Avrupa'da Rusya'nın en yakın askeri müttefiki konumunu, Moskova ile Birlik Devleti çerçevesi ve uzun süredir devam eden entegre hava savunma düzenlemeleri aracılığıyla olan bağını vurguluyor.

Belarus ve Rusya, 2012'de ortak bir bölgesel hava savunma sistemi resmileştirdi; bu yapı operasyonel açıdan önem taşıyor çünkü Belarus, NATO üyesi Polonya, Litvanya ve Letonya'ya doğrudan komşu konumda bulunuyor ve bu da savaş uçağı hazırlığı ve kara tabanlı hava savunmasını günlük operasyonlarda alışılmadık derecede iç içe geçiriyor.

KAÇ ADET SU-30 ALINDI BELİRTİLMEDİ

Belarus Savunma Bakanlığı, Aralık ayındaki teslimatta kaç uçağın yer aldığını açıklamadı. Ancak Belarus'taki bağımsız haberlere göre, internette dolaşan fotoğraflar, en az iki Su-30SM2'nin sevkiyatının yapıldığını gösteriyor ve bu da yılın başlarındaki sevkiyatlarla tutarlı olarak eşleştirilmiş bir teslimatı işaret ediyor.

Pratik filo açısından bakıldığında, Su-30SM2 teslimatları, Haziran 2017'de 12 Su-30SM ailesi savaş uçağı için yaklaşık 600 milyon dolar değerinde olduğu bildirilen bir sözleşmeyle başlayan ve ilk uçakların Kasım 2019'da teslim edildiği bir programa dayanıyor.

27 Mayıs 2025'teki teslimatla ilgili Rus uzmanlar, ilk iki Su-30SM2'yi "09 Kırmızı" ve "10 Kırmızı" olarak tanımladı ve Belarus'un SM2 geçişinden önce sekiz Su-30SM aldığını değerlendirdi; bu da yükseltmenin daha geniş bir 12 uçaklık temel plana dahil edildiğini ima ediyor.

BATILI RAKİPLERİNE KARŞI SU-30SM2

Batılı rakiplerine karşı Su-30SM2, F-15 ailesi gibi daha büyük 4.5 nesil çok amaçlı savaş uçaklarıyla aynı geniş kategoride yer alıyor ve yük kapasitesi ve menzil açısından F-16V veya Gripen E gibi uçaklardan daha "ağır savaş uçağı" gibi görünebilir.

Birçok Batı tasarımının öne çıktığı noktalar ise sensör füzyonu, olgun aktif elektronik taramalı dizi radar ekosistemleri ve NATO hava operasyonlarında derinlemesine yerleşik standartlaştırılmış ağ iletişimi ile Avrupa filolarında bulunan Meteor gibi uzun menzilli füzelere erişimdir.

Çinli rakipler ise farklı bir karşılaştırma sunuyor: J-16, modern sensörler ve büyük bir yük kapasitesiyle Flanker konseptini büyük ölçüde yansıtırken, daha hafif J-10C ise daha küçük bir gövdede AESA radarı ve uzun menzilli havadan havaya füzeleri vurguluyor. Su-30SM2'nin göreceli güçlü yönleri, dayanıklılığı, silah yükü ve karmaşık önleme veya saldırı paketleri için iki mürettebatın iş yükünü paylaşabilmesidir; ancak etkinliği nihayetinde eğitim temposuna, mühimmat stoklarına ve ne kadar sorunsuz bir şekilde entegre edilebileceğine bağlıdır.