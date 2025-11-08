Rostec, Rusya Savunma Bakanlığı'na yeni bir parti Su-34 avcı-bombardıman uçağı teslim ettiğini duyurdu.

Duyuru, Ukrayna'da ön cephe havacılığının sürekli kullanımının ardından geldi ve Ekim ayı başlarında gerçekleşen bir başka teslimin ardından istikrarlı bir teslimat ritmini vurguladı. Su-34, Rusya'nın yoğun hava savunmalarına taktiklerini uyarlarken öncelik verdiği uzun menzilli saldırı ve keşif için omurga platformlarından biri olmaya devam ediyor.

Su-27 gövdesinden türetilen ancak yan yana iki mürettebatlı bir kokpit etrafında tasarlanan Su-34, arazi takip ve arazi kaçınma modlarına sahip Leninets Sh141/V004 çok modlu radarı, Khibiny elektronik harp paketi ve öz savunma için hassas güdümlü mühimmat ve havadan havaya füzeler için gerekli donanımları bünyesinde barındırıyor.

Rus havacılık ve savunma şirketi United Aircraft Corporation (UAC) verilerine göre, azami muharebe yükü 8.500 kg, tanklarla yaklaşık 1.700 km'lik bir hareket yarıçapı ve 4.250 km'lik bir uçuş menzili bulunuyor; bu rakamlar Rus hava sahasından fırlatılan mesafe profillerine uyuyor.

SU-34, ÇEŞİTLİ AVANTAJLAR SUNMAKTA

Saldırı görevleri gerçekleştiren diğer Rus uçaklarıyla karşılaştırıldığında Su-34, çeşitli avantajlar sunmaktadır. Daha eski Su-24M'lere kıyasla, daha uzun menzili, daha iyi sensörleri ve elektronik koruması ve karmaşık düşük seviye veya uzak mesafe görevleri için özel olarak tasarlanmış mürettebat yapısıyla belirgin şekilde daha dayanıklı ve daha geniştir.

Su-30SM veya Su-35S gibi çok rollü avcı uçaklarına kıyasla Su-34, hava üstünlüğü için daha az optimize edilmiş ancak saldırı için daha uzmanlaşmıştır. Radar/aviyonik donanımı ve mürettebat konsepti, uzun süreli sortilerde ve çatışmalı hava sahasından silah kullanımı sırasında iş yükünü azaltır. Bu roller birbirini tamamlar: Su-30SM/Su-35S genellikle gerektiğinde refakat, karşı hava savunma veya karma saldırı sağlarken, Su-34 VKS envanterindeki ana özel bombardıman uçağı olmaya devam etmektedir.

Yetenek açısından, uzun menzil, ağır ve çeşitli faydalı yükler ve genişleyen güdümlü silah seçeneklerinin birleşimi, Su-34'ü Rusya'nın harekât konseptinin merkezinde tutuyor. Tipin silahlı keşif uygunluğu ve uzaktan kullanım profili, harekât alanı genelinde baskıyı korurken görünürlüğü azaltıyor; uzmanlığı, Rusya'nın çok amaçlı avcı uçaklarının yerini almaktan ziyade onları tamamlıyor.

Programatik açıdan, artık Rostec ve TASS tarafından da kamuoyuna açıklanan düzenli devir teslimler, taarruz havacılığının korunan bir bütçe kalemi olmaya devam ettiğini, sözleşmelerin halihazırda yürürlükte olduğunu ve endüstri mesajlarının daha fazla teslimata yönelik olduğunu gösteriyor. Bu son parti, Rusya'nın derin taarruz sortileri için devam eden kapasitesini garanti altına aldığı ve Moskova'nın Su-34'leri öngörülebilir gelecekte ön cephe taarruz havacılığının merkezinde tutmayı planladığını gösterdiği için önemli.