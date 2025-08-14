Son aylarda Pakistan ile savaşın eşiğine gelen Hindistan, hava kuvvetleri filosunu modernize etme çalışmalarına hız kazandırdı.

Bu kapsamda savaş uçaklarını yenileme ve sayısını artırmak isteyen Hindistan, ABD yapımı F-35 ile Rus yapımı Su-57 savaş uçaklarını temin etmek istiyor.

HİNDİSTAN JEOPOLİTİK BİR TERCİHİN EŞİĞİNDE

Hava kuvvetleri filosunu güçlendirmek isteyen Hindistan, Rusya'dan Su-57 yapımı 5. nesil savaş uçaklarını satın almayı değerlendiriyor.

Rusya, Hindistan'a sunduğu teklifle sadece uçakların satışını değil, aynı zamanda teknoloji transferi ve Hindistan'da lisanslı üretim imkanını da barındırıyor.

SU-57'YE KARŞI F-35!

The Times of India kaynaklarına göre Hindistan ordusu beşinci nesil Amerikan F-35 savaş uçaklarının satın alınmasını ve üretimini de değerlendiriyor.

Bununla birlikte ABD'nin Hindistan'a uyguladığı yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulaması, F-35 savaş uçakları satın alımını etkileyebilir. Öte yandan Bloomberg'de yer alan haberde, Hindistan'ın ABD'den F-35 alımına sıcak bakmadığı, yerli üretime ve ortak geliştirme projelerine öncelik verdiği ifade edildi.

Yetkililer, Rusya ile Hindistan arasında bir Su-57 savaş uçağı allımına ilişkin müzakerelerin henüz başlamadığını belirtti.