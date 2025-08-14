İSTANBUL 30°C / 24°C
14 Ağustos 2025 Perşembe
Su-57 için harekete geçildi... Rusya ile görüşmeler yakında başlayabilir!

Hindistan, hava gücünü yükseltmek ve filosundaki savaş uçakları sayısını artırmak için harekete geçti. Dış basında yer alan haberlere göre, Hindistan Rus Su-57 ve F-35 savaş uçaklarıyla ilgileniyor. Yetkililer, Rusya ile Su-57 alımı için görüşmelerin başlayabileceğini öngörüyor. İşte detaylar...

14 Ağustos 2025 Perşembe 11:03
Su-57 için harekete geçildi... Rusya ile görüşmeler yakında başlayabilir!
Son aylarda Pakistan ile savaşın eşiğine gelen Hindistan, hava kuvvetleri filosunu modernize etme çalışmalarına hız kazandırdı.

Bu kapsamda savaş uçaklarını yenileme ve sayısını artırmak isteyen Hindistan, ABD yapımı F-35 ile Rus yapımı Su-57 savaş uçaklarını temin etmek istiyor.

HİNDİSTAN JEOPOLİTİK BİR TERCİHİN EŞİĞİNDE

Hava kuvvetleri filosunu güçlendirmek isteyen Hindistan, Rusya'dan Su-57 yapımı 5. nesil savaş uçaklarını satın almayı değerlendiriyor.

Rusya, Hindistan'a sunduğu teklifle sadece uçakların satışını değil, aynı zamanda teknoloji transferi ve Hindistan'da lisanslı üretim imkanını da barındırıyor.

SU-57'YE KARŞI F-35!

The Times of India kaynaklarına göre Hindistan ordusu beşinci nesil Amerikan F-35 savaş uçaklarının satın alınmasını ve üretimini de değerlendiriyor.

Bununla birlikte ABD'nin Hindistan'a uyguladığı yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulaması, F-35 savaş uçakları satın alımını etkileyebilir. Öte yandan Bloomberg'de yer alan haberde, Hindistan'ın ABD'den F-35 alımına sıcak bakmadığı, yerli üretime ve ortak geliştirme projelerine öncelik verdiği ifade edildi.

Yetkililer, Rusya ile Hindistan arasında bir Su-57 savaş uçağı allımına ilişkin müzakerelerin henüz başlamadığını belirtti.

