Son aylarda Pakistan ile savaşın eşiğine gelen Hindistan, hava kuvvetleri filosunu modernize etme çalışmalarına hız kazandırdı.
Bu kapsamda savaş uçaklarını yenileme ve sayısını artırmak isteyen Hindistan, ABD yapımı F-35 ile Rus yapımı Su-57 savaş uçaklarını temin etmek istiyor.
Hava kuvvetleri filosunu güçlendirmek isteyen Hindistan, Rusya'dan Su-57 yapımı 5. nesil savaş uçaklarını satın almayı değerlendiriyor.
Rusya, Hindistan'a sunduğu teklifle sadece uçakların satışını değil, aynı zamanda teknoloji transferi ve Hindistan'da lisanslı üretim imkanını da barındırıyor.
The Times of India kaynaklarına göre Hindistan ordusu beşinci nesil Amerikan F-35 savaş uçaklarının satın alınmasını ve üretimini de değerlendiriyor.
Bununla birlikte ABD'nin Hindistan'a uyguladığı yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulaması, F-35 savaş uçakları satın alımını etkileyebilir. Öte yandan Bloomberg'de yer alan haberde, Hindistan'ın ABD'den F-35 alımına sıcak bakmadığı, yerli üretime ve ortak geliştirme projelerine öncelik verdiği ifade edildi.
Yetkililer, Rusya ile Hindistan arasında bir Su-57 savaş uçağı allımına ilişkin müzakerelerin henüz başlamadığını belirtti.