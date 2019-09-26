25°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6635
  • 6,1947
  • 274.767
  • 102843
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Su aygırına jöle yediren çifte tepki çekti!

ABD´de bir aile, çocuklarının cinsiyetini öğrenmek için hayvanat bahçesine giderek su aygırına içinde farklı renkler bulunan jöle dolu karpuz yedirdi. Mavi jölenin dışarıya çıkmasıyla erkek çocuklarının olacağına inanan çift, sosyal medyada tepki gördü.

Haberin
videosu
  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, ABD´nin Teksas eyaletinde bulunan Cedar Creek Hayvanat Bahçesi´nde meydana geldi. Görüntülerde, Jonathan ve Bridgette Joseph çiftinin Tank isimli bir su aygırına içi jöle dolu karpuz yedirdiği ve mavi jölenin dışarıya çıkmasıyla çiftin sevinerek birbirlerine sarıldığı görüldü. Mavi jölenin, erkek çocuk anlamına geldiğine inanan çift, sosyal medyadaki hayvanseverler tarafından tepki gördü. Hayvanseverler, batıl bir inançla cinsiyet tespiti için su aygırının kullanılmasını ve hayvana zararlı yiyecekler verilmesini sorumsuzluk olarak nitelendirdi.
 
Konuyla ilgili açıklama yapan hayvanat bahçesi yöneticisi Michael Hicks, "Bu jöle insanların çocuklarına verdikleri jölelerden. Kesinlikle zararsız. 1800 kilogram ağırlığındaki bir su aygırına isteseniz de bir şey yapamazsınız. Tank çok keyif aldı" dedi.

Rum bakana soğuk duş! Bakan Çavuşoğlu anında cevabını verdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Fransa eski cumhurbaşkanı Jacques Chirac hayatını kaybetti!

Fransa eski cumhurbaşkanı Jacques Chirac hayatını kaybetti!

Türkiye'nin tutumuna övgü: Gerçek dost zor zamanlarda ortaya çıkar

Türkiye'nin tutumuna övgü: Gerçek dost zor zamanlarda ortaya çıkar

Volkan Demirel, Galatasaray derbisinde olacak mı?

Volkan Demirel, Galatasaray derbisinde olacak mı?

Tanesini 20 liradan satıyor, paraya para demiyor!

Tanesini 20 liradan satıyor, paraya para demiyor!

Ruhani kürsüye çıkınca salonu terk etti

Ruhani kürsüye çıkınca salonu terk etti

Başkan Erdoğan, Putin ve Ruhani'ye ikram etmişti: Rekora koşuyor

Başkan Erdoğan, Putin ve Ruhani'ye ikram etmişti: Rekora koşuyor

Tarihi konuşmasına övgü yağdı! 'Ümmeti temsil ettiğini ispat etti'

Tarihi konuşmasına övgü yağdı! 'Ümmeti temsil ettiğini ispat etti'

57 günlük takiple vuruldu

57 günlük takiple vuruldu
 

POPÜLER HABERLER

Ruhani kürsüye çıkınca salonu terk etti

Ruhani kürsüye çıkınca salonu terk etti

Gören hayran kaldı! Suların çekilmesine rağmen güzelliğini koruyor

Gören hayran kaldı! Suların çekilmesine rağmen güzelliğini koruyor

Kimse 'dur' diyemiyor... Ormanı kuruttular!

Kimse 'dur' diyemiyor... Ormanı kuruttular!

Araç sahibi olmak isteyenlere müjde! Taşıt kredisi faiz oranlarında indirim

Araç sahibi olmak isteyenlere müjde! Taşıt kredisi faiz oranlarında indirim

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA