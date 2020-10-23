star.com.tr 23 Ekim 2020 Cuma 20:58 - Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 21:07

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Meksika'nın 75 yıllık ikili su anlaşması kapsamında ABD'ye su tedarik etmek için bir anlaşmaya vardığını ve 24 Ekim cumartesi günü bitecek olan sürenin öncesinde yaşanan çıkmaza son verildiğini belirtti.

Obrador, anlaşmayı Perşembe günü sabah yaptığı basın toplantısında duyurdu. Dış ilişkiler bakanlığı Kuzey Amerika genel müdürü Roberto Velasco, yaptığı açıklamada, anlaşma kapsamında ABD'nin acil durumlarda Meksika'nın kuzeyinde ve Teksas sınırının hemen karşısındaki Chihuahua eyaletine, su sağlamaya yardım edeceğini bildirdi.

Meksika'nın ulusal su komisyonu yöneticisi Blanca Jimenez, anlaşmanın su dağıtım programını Meksika için daha esnek hale getirdiğini söyledi. Ülkenin ABD'ye yönelik suyu gittikçe daha farklı kaynaklardan çekeceğini ve çiftçilerin protesto amacıyla barajı kapattığı Chihuahua gibi eyaletlerdeki baskıyı azaltacağını ifade etti.

Anlaşma uyumluluklarını denetleyen Uluslararası Sınır ve Su Komisyonuna göre, Meksika, ABD'ye her beş yılda bir olmak üzere 2,1 milyar metreküp su vermekle yükümlü. ABD de buna karşılık Meksika'ya batıdaki su kaynaklarından daha fazla su veriyor.

Mevcut beş yıllık döngüde Meksika, 2015 ile 2017 arasında ödemelere devam etti. Fakat, Obrador'un göreve başladığı 2018'den bu yana Meksika, daha az su vermeye başladı. Obrador yönetiminin 24 Ekim'e kadar 512 milyon metreküp suyu ABD'ye vermesi gerekiyordu. Söz konusu ödeme ise Meksika'daki baraj suları aracılığıyla yapılıyor.

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