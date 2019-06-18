Su-27'ler ABD B-52'lerine engellemede bulunmak için havalandı
Rus Su-27 savaş uçakları, ABD'nin stratejik bombardıman uçağı B-52'lere müdahale etmek için 2 kez havalandı.
- star.com.tr
Rus S-27 savaş uçakları, doğu ve güney sınırında hareket eden ABD B-52H stratejik bombardıman uçaklarına engellemede bulunmak için 2 kez havalandı.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Rus Su-27 savaş uçakları, Rusya devlet sınırına Baltık Denizi üzerinden yaklaşam ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı B-52H bombardıman uçaklarına engellemede bulunmuştur.'' ifadelerine yer verdi.
Açıklamaya göre, ABD uçakları Rus sınırını ihlal etmedi ve Rus pilotlar da uluslararası kurallara uyarak hareket etti.
ABD'nin Rusya sınırındaki casus, saval ve bombardıman uçaklarındaki hareketliliğinin, son dönemlerde arttığı gözlemleniyor.
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