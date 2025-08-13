İSTANBUL 30°C / 23°C
Suç oranları kontrolden çıktı: Washington'da Ulusal Muhafız birlikleri konuşlandırıldı

ABD Ulusal Muhafız birlikleri, Başkan Donald Trump'ın talimatının ardından başkent Washington DC sokaklarına konuşlandı.

IHA13 Ağustos 2025 Çarşamba 13:59 - Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump'ın şiddet suçlarının kontrolden çıktığını belirterek şehre asker gönderme ve polis teşkilatının kontrolünü ele alma kararının ardından Washington DC sokaklarına Ulusal Muhafız birlikleri konuşlandırıldı. Kent merkezi ve turistik bölgelerde zırhlı araçlar görüldü. Birçok kamu binasının önüne barikat kuruldu. Ordu Sözcüsü Albay Dave Butler, birliklerin yerel kolluk kuvvetlerine lojistik destek, ulaşım ve idari görevlerde yardımcı olmak üzere görevlendirildiğini belirtti. Kentte şiddet suçlarının kontrolden çıktığını reddeden Demokrat Partili Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, Trump'ın asker konuşlandırmasını "otoriter bir hamle" olarak nitelendirdi.

Başkente 800 Ulusal Muhafız askerinin yanı sıra 500 federal kolluk kuvvetinin de konuşlandırılması bekleniyor.

Trump'ın Washington DC polis teşkilatı üzerindeki kontrolü 30 gün içinde sona erecek ve ardından Kongre'nin konuya ilişkin karar vermesi gerekecek.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump pazartesi günü Washington'daki suç oranlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bir şeyler kontrolden çıktı. Ama güney sınırında yaptığımız gibi bunu da çok hızlı bir şekilde kontrol altına alacağız. Ülkemizin başkentini suçtan, kan dökülmesinden, kargaşadan, sefaletten ve daha kötülerinden kurtarmak için tarihi bir eylem duyuruyorum. Bugün Washington'da kurtuluş günü ve başkentimizi geri alacağız" ifadelerini kullanmıştı.

