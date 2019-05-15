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Sudan Askeri Konseyi geçiş dönemi konusunda muhalefetle anlaştı

Sudan Askeri Konseyi, ülkede askeri yönetimin 3 yıl sürmesi konusunda muhalefetle anlaştığını açıkladı.

  • İHA
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Tarafların tartışmalı meselelerin çoğunda mutabakata vardıkları belirtildi. Sudan Askeri Konseyi ve muhalefetin anlaşmanın detayları konusunda 24 saat içinde açıklama yapacakları kaydedildi.
 
Dün Sudan Askeri Konseyi'nin ülkede milli kurumların oluşturulması konusunda Hürriyet ve Değişim Deklarasyonu Güçlerini ile görüştükleri kaydedildi. Askeri Konsey, tarafların 300 üyeli bir meclisin oluşturulması konusunu görüşeceklerini, Hürriyet ve Değişim Deklarasyonu Güçlerinin mecliste yüzde 67 nispetinde yer alacağını söyledi.
 
Sudan’da hükümete karşı 4 ay süren protesto gösterileri sonunda asker 11 Nisan’da yönetime el koymuş ve ülkeyi 30 yıldır yöneten Ömer Beşir hapse atılmıştı. Ülke yönetimine el koyan Askeri Konsey iki yıl içinde yeni bir seçim sözü vermiş ancak muhalefet, yönetimin derhal sivil oluşuma devredilmesini istemişti.

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