Star.com.tr 16 Haziran 2021 Çarşamba 18:56 - Güncelleme: 16 Haziran 2021 Çarşamba 19:04

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, Sudan'ın karşı karşıya olduğu tehlikeler konusunda halkı uyardı. Hamduk, "eski rejim yanlılarının komplolarının bir sonucu olarak, ülkenin bölünme ve parçalanma haline girebileceğini" söyledi.

İfade özgürlüğü istismar edilerek 'halkın malının yağmalanması ve toplumun sindirilmesine' çalışıldığına ve vatandaşlara yönelik benzeri görülmemiş saldırılar olduğuna dikkat çeken Hamduk, devrimi baltalamak üzere üretmeyi ve çalışmayı engellemek için çabalayan eski rejimin ajanları içerisindeki 'kötü niyetli elleri' de uyardı.

Hamduk, devlet televizyonu aracılığıyla halka hitaben yaptığı konuşmada "Ülkedeki güvenlik durumu, kötüleşen bir güvenlik durumuna tanık oldu ve bu da kaosla tehdit eden bir atmosfere yol açtı" dedi. Ülkeyi güvenlik açısından kırılgan bir duruma getirme girişimlerinin var olduğunu belirten Hamduk, ifade özgürlüğünün istismar edildiğini dile getirdi. Sudan Başbakanı, eski rejimin ajanlarını ve sabotajcı olarak adlandırdığı kişileri, kaosu yayma fırsatından yararlanmakla suçladı.

Hamduk, "Geçiş hedeflerinin tamamlanması; partiler, gruplar, sivil toplum örgütleri, sendikalar, Profesyoneller Birliği, direniş komiteleri ve barış sürecinin tarafları da dahil olmak üzere devrim ve değişim inşa eden güçlerin birliğine bağlıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Abdullah Hamduk ayrıca, üretim çarkını bozmaya, hükümet ve özel sektör çarkını felç etmeye ve kanunsuzluğa teşvik etmeye katkıda bulunan görünmez elleri de ortadan kaldırma taahhüdünde bulundu. "Devrim hükümeti, bu tarafların ortadan kaldırılmasında yasaların gerektirdiği ve anayasal belgenin sağladığı yetkiden taviz vermeyecektir" diyen Sudan Başbakanı, 'düşünce, kanaat, ifade, medya, vicdan, hareket ve seçim özgürlüğünün' hükümetinin en önemli başarıları arasında olduğunu vurguladı. Abdullah Hamduk, "Bazıları bu devrimin başarılarını inkâr etmeye çalışıyor" dedi.

Abdullah Hamduk, Ağır Borçlu Yoksul Ülkeler Girişimi'ne (HIPC) uygun olarak borçların çoğundan kurtulmayı ve geçen ay Paris'te düzenlenen Sudan ortakları toplantısında imzalanmış yatırım anlaşmalarını uygulamaya geçirmeyi beklediğini dile getirdi. Anlaşma, 15,5 milyar dolar muafiyet taahhüdü ile sonuçlandı. Ayrıca Paris Kulübü, 60 milyar dolarlık borcun 23 milyar dolarına yönelik muafiyet sağladı.

Sudan, eski Başkan Beşir'in darbe ile indirilmesinden bu yana ekonomik reformlar için uluslararası mercilere müracaat ederek borçların hafifletilmesi yönünde ilerleme kaydetmiş olsa da, birçok Sudanlı gıda kıtlığıyla karşı karşıya ya da geçen yıl fiyatların artması nedeniyle geçim sıkıntısı çekiyor.

Mayıs ayında enflasyon %379'a ulaştı ve her gün elektrik veya su kesintileri yaşanıyor.

Aralık Devrimiyle 30 yıllık Beşir rejimi sona ermişti

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Askerin yönetimi devralmasının ardından 5 Eylül 2019'da kurulan geçiş hükümetinin Başbakanı Abdullah Hamduk, barışın sağlanması, eski rejimin sembol isimlerinin yargılanması, yasal reformlar yapılması, devlet kurumlarının, yargı ve ordunun yeniden yapılandırılması ve ekonomik durumun iyileştirilmesinin, geçiş döneminin en önemli konuları arasında yer aldığını açıklamıştı.

Sudan ekonomisi, yüksek enflasyon ve devalüasyon gibi nedenlerden ötürü zor dönemden geçiyor. Sudan, darbeden bu yana hayat pahalılığı, akaryakıt ve ekmek sıkıntısının protesto edildiği gösterilere sahne oluyor.

Star.com.tr