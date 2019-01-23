13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2946
  • 6,0332
  • 218.717
  • 100.141
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Sudan Devlet Başkanı Beşir ile Katar Emiri Al Sani görüştü

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, Doha ziyareti çerçevesinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, Doha ziyareti çerçevesinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Katar resmi haber ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Sudan Devlet Başkanı Beşir, bir ayı aşkın süredir ülkesinde yaşanan gösterilerin ardından ilk kez gerçekleştirdiği yurt dışı ziyareti çerçevesinde geldiği Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü.

Sudan'daki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Beşir, ülkesinin maruz kaldığı sıkıntılar ile gündemdeki konulara ilişkin bilgi verdi.

Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, uluslararası ve bölgesel olayların yanı sıra Darfur'daki barış sürecindeki yenilikler değerlendirildi.

Katar Emiri Şeyh Temim, ülkesinin Sudan'daki istikrarın sağlanması konusundaki değişmez tutumunu vurguladı.

Sudan Devlet Başkanı Beşir, kötüleşen hayat şartları ve ekonomik krizi protesto için 19 Aralık'tan bu yana ülkesinde düzenlenen gösterilerin ardından ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Beşir'in Katar ziyaretinin süresine ilişkin bilgi verilmedi. 

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Usta dalgıçlar bir arada...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İsviçre'de ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama

İsviçre'de ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama

Netanyahu'dan gerilim yaratacak açıklama

Netanyahu'dan gerilim yaratacak açıklama

İnsansız yolcu uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi

İnsansız yolcu uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi

ABD geri adım attı

ABD geri adım attı

Başkan Erdoğan, Putin ile bir araya geldi

Başkan Erdoğan, Putin ile bir araya geldi

Merkel'den AB'yi kızdıracak yorum

Merkel'den AB'yi kızdıracak yorum

Boğaz'dan geçen Rus askeri gemisinde dikkat çeken detay

Boğaz'dan geçen Rus askeri gemisinde dikkat çeken detay

TSK terör hedeflerine bomba yağdırdı

TSK terör hedeflerine bomba yağdırdı
 

POPÜLER HABERLER

Özdil, bir kesimi 4 saatte 4 milyon 702 bin 500 TL´sinden kurtardı

Özdil, bir kesimi 4 saatte 4 milyon 702 bin 500 TL´sinden kurtardı

Ayşen Gruda kimdir ? Neden hayatını kaybetti

Ayşen Gruda kimdir ? Neden hayatını kaybetti

Türkiye 'Kılıç' İle Uzaya Çıkacak

Türkiye 'Kılıç' İle Uzaya Çıkacak

Kar dağ keçilerinin yaşamını da olumsuz etkiliyor

Kar dağ keçilerinin yaşamını da olumsuz etkiliyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA