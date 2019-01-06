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Sudan Devlet Başkanı el-Beşir, görevi bırakmasını isteyenlere rest çekti: 2020'deki seçimlere hazırlanın

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, görevi bırakmasını isteyenlere, yönetime gelmek için 2020'de yapılacak seçimlere hazırlanmaları çağrısında bulundu.

  • AA
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Beşir, özel bir televizyon kanalına verdiği röportajda, "Biz halk tarafından yetkilendirildik. Tüm siyasi güçler tarafından tanınan Yüksek Seçim Kurulu gözetiminde yapılan seçimlerle iktidara geldik." dedi.

Mevcut anayasanın tüm siyasi güçler tarafından kabul edildiğini belirten Beşir, halka verdiği sözü tuttuğunu, uluslararası ve bölgesel istikrarsızlığın gölgesinde güvenli ve onurlu bir hayat sağlamak için çalıştıklarını, ülkeye hizmet ettiklerini vurguladı.

İktidardan çekilmesini isteyenlere seslenen Beşir, "Yönetime gelmek için 2020'deki seçimlere hazırlanın." ifadesini kullandı.

Değişim İçin Ulusal Cephe Partisi’nin Beşir'e ileteceğini belirttiği, "görevi bırakmasını da içeren belgeyle" ilgili Beşir, bu girişimin, bakanlıklardan muaf tutulan parti yöneticileri tarafından başlatıldığını belirterek, bu kişilerin halk tarafından yetkilendirilmediğini kaydetti.

Beşir yönetimden çekilmesi talebiyle düzenlenen gösterilere ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sudan halkının tümü benim yanımda demiyorum. Olmayan bir azınlık var. Yönetimden çekilmem için yapılan çağrılar, gençlerde karşılık bulmadı. Çünkü onlar bu konuda ikna olmadı."

Doğu Afrika ülkesi Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği, Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyor.

Hükümet, eylemlerde 19 kişinin öldüğünü, 406 kişinin yaralandığını açıklarken, muhalifler bu sayının çok daha fazla olduğunu belirtiyor.

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