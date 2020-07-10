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Dünya

Sudan, hava trafiğinin Türkiye, Mısır ve BAE için kısmen açıldığını duyurdu

Sudan, koronavirüs önlemleri kapsamında askıya alınan hava trafiğini Türkiye, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için kısmen açtı.

AA10 Temmuz 2020 Cuma 08:52 - Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 08:52
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Sudan Sivil Havacılık Kurumu, Müdürü İbrahim Adlan yaptığı açıklamada, hükümete bağlı Kovid-19 ile mücadele komitesinin aldığı normalleşme kararı sonrası Türkiye, Mısır ve BAE için uçuşların Sudan ve bu ülkelerin hava yolu firmalarına karşılıklı olarak açıldığını belirtti.

Adlan, Hartum Havalimanı'na gelen ve Kovid-19 virüsü taşımadığına dair belgesi olmayan tüm yolcuların 14 Temmuz’dan itibaren teste tabi tutulacağını bildirdi.

Salgına karşı "acil durum" ilan eden Sudan hükümeti, 16 Mart'ta yurt içi ve yurt dışı uçuşları askıya almıştı.

Kovid-19 tespit edilenlerin sayısının son 24 saatte 74 artarak 10 bin 158'e çıktığı Sudan'da, 641 kişi yaşamını yitirdi.

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