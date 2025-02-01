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Dünya

Sudan Hükümet Sözcüsü İaysir, HDK'nin Umdurman'a saldırısında çok sayıda kişinin öldüğünü açıkladı

Sudan Kültür ve Enformasyon Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Halid el-İaysir, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) başkent Hartum'un batısındaki Umdurman bölgesine yaptığı saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

AA1 Şubat 2025 Cumartesi 17:55 - Güncelleme:
Sudan Hükümet Sözcüsü İaysir, HDK'nin Umdurman'a saldırısında çok sayıda kişinin öldüğünü açıkladı
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İaysir, X platformundaki paylaşımında, "Bugün Umdurman'daki Sabrin Pazarı'nda isyancı HDK milisleri tarafından yapılan ve aralarında çocuk, kadın ve yaşlıların da bulunduğu çok sayıda masum sivilin ölümüne neden olan hain terör saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Sudan hükümetinin bu "terör saldırısından" ve diğer bölgelerde daha önce yapılan saldırılardan etkilenen tüm mağdurların ailelerinin yanında olduğunu belirten İaysir, uluslararası toplum ile insan hakları örgütlerini HDK'yi "terör örgütü" olarak sınıflandırmaya çağırdı.

İaysir, "toplu katliamdan ve bu iğrenç suçtan" sorumlu olanlardan hesap sorulması gerektiğini vurguladı.

- SALDIRIDA 61 KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan, Sudan Doktorlar Ağı'ndan yapılan açıklamada, saldırı, HDK'nin yeni bir "katliamı" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, kasıtlı topçu bombardımanı sonucu 61 kişinin hayatını kaybettiği, 65'ten fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırının şiddetle kınandığı açıklamada, sağlık personeli, yaralıları tedavi etmek için bölgedeki en-Nev Hastanesi'ne gitmeye çağırıldı.

- SUDAN'DAKİ SAVAŞ

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi. 25 milyondan fazla kişi ise insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

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