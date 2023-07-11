Sudan hükümetinden yabancı güçlere ret

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Sudan hükümeti heyetinin dün Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen IGAD 4'lü Komitesi toplantısına katılmak üzere Addis Ababa'da bulunduğu belirtilerek, Sudan'daki krize çözüm bulma konusunda samimi olunduğu belirtildi.



Açıklamada, IGAD Komitesi toplantısı sonrası yapılan açıklamadaki Sudan heyetinin toplantıya katılmaması ile ilgili bilginin yanlış ve gerçekçi olmadığı, heyetin toplantıya katılmamasının Kenya Devlet Başkanı William Ruto'nun toplantı başkanlığına itirazından kaynaklandığı aktarıldı.

Sudan hükümetinin, ülkede herhangi bir yabancı güç konuşlandırılmasını reddettiği ve onları "saldırgan güçler" olarak kabul edeceği duyurulan açıklamada, Sudan'daki krizin tartışılması amacıyla 13 Temmuz'da Mısır'da gerçekleştirilecek "Sudan'a Komşu Ülkeler Zirvesi"nin memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

- Devlet liderlerinin açıklamaları kınandı

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sudan Hükümeti, Kenya Devlet Başkanı Ruto'nun toplantının ardından düzenlediği basın toplantısındaki açıklamalarını kınıyor ve reddediyor. Ayrıca hükümet, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in, Sudan devleti liderliğinde bir boşluk olduğu yönündeki açıklamalarına şaşırdı. Bu açıklamalar, devletin mevcut liderliğinin tanınmaması olarak yorumlanır. Ahmed'in Sudan'da uçuşa yasak bölge ilan etme ve ağır topları silahsızlandırma çağrısını kınıyoruz ve bunu Sudan'ın egemenliğine yönelik bir ihlal olarak kabul ediyoruz."

Açıklamada, "Sudan hükümeti, IGAD'a, üye devletlerin görüşlerine saygı gösterilmemesinin örgütteki üyeliğini yeniden gözden geçirmesine neden olacağını bildirir." ifadesi kullanıldı.

- IGAD'ın 4'lü Komitesi toplantısı

Doğu Afrika bloku Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi'nin (IGAD), Sudan krizinin çözümü için kurduğu, Etiyopya, Somali, Güney Sudan ve Kenya'dan oluşan 4 ülkeli grup, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da dün bir araya gelmiş ve Sudan'daki sivillerin korunması ve insani yardım geçişinin garanti altına alınması için ülkeye barış gücü askeri gönderme fikrini masaya yatırma kararı almıştı.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in katıldığı toplantı sonrası yapılan açıklamada, çatışmadaki insan hakları ihlalleri kınanırken, Sudan ordusunun toplantıya temsilci göndermemesinin üzüntüyle karşılandığı ifade edilmişti.

Açıklamada, sivillerin korunması ve insani yardım geçişinin garanti altına alınması için Doğu Afrika İhtiyat Kuvvetleri'nin (EASF) ülkeye gönderilmesi fikrinin tartışılması için zirve yapılması kararı alınmıştı.

Sudan hükümeti daha önce IGAD'ın ülkedeki krizi çözme girişimini memnuniyetle karşıladığını ancak Kenya'nın krize yönelik yaklaşımından ötürü liderliğini kabul etmediğini açıklamıştı.

- Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK), 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı ve Birleşmiş Milletlerin son rakamlarına göre, çatışmalarda 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti ve on binlerce kişi yaralandı ayrıca ülke içinde ve dışında 2,5 milyondan fazla kişi yerinden edildi.