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Dünya

Sudan iç savaşında yeni gelişme! Merkez Bankası'nın kontrolü orduya geçti

Sudan ordusu, başkent Hartum'da devam eden çatışmalarda Merkez Bankası binasında kontrol sağladığını duyurdu.

IHA22 Mart 2025 Cumartesi 16:29 - Güncelleme:
Sudan iç savaşında yeni gelişme! Merkez Bankası'nın kontrolü orduya geçti
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Sudan'da paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri ile ordu arasındaki çatışmalar sürüyor. Ordu, başkent Hartum'da hakimiyetini genişletiyor. Ordu Sözcüsü Nabil Abdallah dün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kontrol sağlayan ordusunun bugün Merkez Bankası'nda kontrolün ele geçirdiğini duyurdu. Sözcü Abdallah, "Birliklerimiz dün gece Hartum'da kaçmaya çalışan yüzlerce milis üyesini ortadan kaldırarak daha fazla başarı elde etti" ifadelerini kullandı.

ORDU İLERLEME KAYDEDİYOR

Paramiliter grup RSF, çatışmanın başladığı Nisan 2015'te hızla sarayı ve başkentin büyük bölümünü ele geçirmişti. Ancak Sudan Silahlı Kuvvetleri, son aylarda Nil Nehri boyunca saraya doğru büyük ilerleme kaydetmişti. Bu yılın başlarında paralel bir hükümet kurmaya başlayan RSF, Hartum ve komşu Omdurman'ın bazı bölgelerinde ve ordunun Darfur'daki son kalesi olan Al-Faşir'i ele geçirmek için savaştığı Sudan'ın batısında kontrolünü elinde bulunduruyor.

12 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ YERİNDEN OLDU

Sudan'da 15 Nisan 2023'te Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan liderliğindeki ordu ile konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo tarafından yönetilen RSF arasında çatışmalar başlamıştı. El-Burhan, isyancılarla savaşmak için kurulan RSF'nin bağımsız bir güç olarak hareket etmesini engellemek amacıyla orduya katılması gerektiğini belirtirken, RSF'nin başındaki Dagalo ise bunun sivil bir yönetimle gerçekleştirilmesi gerektiğini savunmuştu. İki yıldır devam eden çatışmalar nedeniyle ülke genelinde on binlerce kişi hayatını kaybederken, 12 milyondan fazla kişi de yerinden edildi.

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