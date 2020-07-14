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Dünya

Sudan ile Güney Sudan'da Kovid-19 vakaları ve ölümleri arttı

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 657'ye yükseldi.

AA14 Temmuz 2020 Salı 00:20 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 00:20
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Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 7 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 66 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 657'ye, vaka saysının da 10 bin 316'ya yükseldiği kaydedilen açıklamada, 5 bin 403 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

- Güney Sudan

Güney Sudan Sağlık Bakanlığı da son 24 saatte salgın nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 127 yeni vaka yaşandığını bildirdi.

Can kaybının 41'e, vaka sayısının 2 bin 148'e çıktığı aktarılan açıklamada, 333 kişinin de hastalığı yendiği kaydedildi.

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