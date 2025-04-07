İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Nisan 2025 Pazartesi / 9 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0123
  • EURO
    41,6957
  • ALTIN
    3702.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Sudan, İngiltere'nin, hükümeti davet etmeden konferans düzenlemesine itiraz etti
Dünya

Sudan, İngiltere'nin, hükümeti davet etmeden konferans düzenlemesine itiraz etti

Sudan, İngiltere'nin, 15 Nisan'da Sudan konusunda düzenlenecek uluslararası konferansa Sudan hükümetini davet etmemesine itiraz etti.

AA7 Nisan 2025 Pazartesi 14:58 - Güncelleme:
Sudan, İngiltere'nin, hükümeti davet etmeden konferans düzenlemesine itiraz etti
ABONE OL

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Ali Yusuf geçen hafta, konuyla ilgili İngiliz mevkidaşı David Lammy'ye mektup gönderdi.

Bakan Yusuf mektupta, Lammy'ye, İngiltere'nin, hükümetlerini davet etmeden ülkeleri konusunda konferans düzenleyecek olmasına Sudan'ın itirazını iletti.

Açıklamada, Yusuf'un, egemen Sudan devletinin 1956'dan beri Birleşmiş Milletler (BM) üyesi olduğunu hatırlatarak, "Soykırım, insanlığa karşı suçlar ve sivillere karşı benzeri görülmemiş vahşetler işleyen terörist bir milis gücü (Hızlı Destek Kuvvetleri) ile Sudan hükümetini bir tutan İngiliz hükümetinin yaklaşımını" eleştirdiği aktarıldı.

İngiliz hükümetini, Sudan'a yönelik politikasını gözden geçirmeye davet eden Yusuf, "iki ülke arasındaki tarihi bağlar temelinde" hükümetle yapıcı bir şekilde çalışmaya çağırdı.

İngiltere, 15 Nisan'da Sudan'daki krizle ilgili üst düzey bir uluslararası konferansı Londra'da düzenleyecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.