Sudan İslami Hareketi Genel Sekreteri Zübeyir Ahmed el-Hasan hayatını kaybetti

AA 01 Mayıs 2021 Cumartesi 02:16 - Güncelleme: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 02:16

Ailesi, Zübeyir Ahmed el-Hasan'ın (61) başkent Hartum'da tutulduğu Kober Cezaevinde durumunun ağırlaşması üzerine kaldırıldığı Polis Hastanesinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hareketin Genel Sekreterliğini 2012'den bu yana yürüten Hasan ve çok sayıda İslami Hareket lideri, 11 Nisan 2019'daki askeri darbenin ardından 24 Temmuz 2019'da gözaltına alınmıştı.

Hasan, Ömer el-Beşir'in, seçilmiş ilk başbakanı devirerek göreve geldiği 1989 darbesinin planlayıcıları arasında olmakla suçlanıyordu.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Beşir ve döneminin üst düzey 27 ismi, 1989'da seçimle göreve gelmiş ilk sivil hükümete darbe tertiplemek ve anayasayı ihlal suçlamasıyla 21 Temmuz 2020'de ilk kez hakim karşısına çıkarılmıştı.