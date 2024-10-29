İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ekim 2024 Salı / 26 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2843
  • EURO
    37,0693
  • ALTIN
    3051.94
  • BIST100
    8945.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Sudan kolera salgını ile mücadele ediyor! Ölü sayısı 836'ya yükseldi
Dünya

Sudan kolera salgını ile mücadele ediyor! Ölü sayısı 836'ya yükseldi

Sudan'da kolera salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 836'ya yükseldiği bildirildi.

AA29 Ekim 2024 Salı 18:49 - Güncelleme:
Sudan kolera salgını ile mücadele ediyor! Ölü sayısı 836'ya yükseldi
ABONE OL

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede toplam kolera vaka sayısının 28 bin 376'ya çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, kolera salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 836'ya yükseldiği belirtildi.

SALGIN İLAN EDİLDİ

Sudan'da haziranda başlayan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına neden oldu.

Guterres'ten Sudan uyarısı

Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 1 Ekim'de 3,4 milyon Sudanlı çocuğun salgın hastalık riski altında olduğunu bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 5 Ekim'de Sudan'a 1,4 milyon doz kolera aşısı gönderdiğini açıklamıştı.

Sudan'da insani kriz büyüyor: 5 yaş altında 3,7 milyon çocuk risk altında

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin bir şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.