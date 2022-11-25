Sudan Kur'an-ı Kerim Üniversitesi Türkoloji Bölümü 4'üncü mezunlarını verdi

Üniversite kampüsündeki mezuniyet törenine Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu, Ulusal Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Prof. Dr. İsameddin Abbas Kerrar, Kur'an-ı Kerim ve İslami Bilimler Üniversitesi Genel Sekreteri Yakub Muhammed Hac, Türkiye'nin Hartum Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Gökhan Bozbaş, Türk Kızılay Sudan Delegasyon Başkanı Çetin Bayatlı, Hartum Ticaret Müşaviri Ahmet Deniz, öğrencilerin aileleri ve öğretmenler katıldı.

- "EN ÖNEMLİSİ İNSANA YAPILAN YATIRIM"

Sudan ve Türkiye milli marşları ve Kur'an-ı Kerim okunması ile başlayan törende konuşan Büyükelçi Çobanoğlu, "Bir öğretmen çocuğu olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü benim için çok özel bir anlam ifade ediyor. Annenizin doğum gününü, Anneler Günü'nü çok rahat unutabilirsiniz ancak Öğretmenler Günü'nü unutma lüksünüz yoktur." dedi.

Çobanoğlu, "Ülkelerin en önemli doğal kaynağı insan kaynağıdır ve ona yapılan yatırım en önemli yatırımdır. Sudanla eğitim iş birliğine çok önem veriyoruz.." ifadesini kullandı.

Ulusal Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Kerrar da "Sizler, Sudan'ın Türkiye ve dünyadaki elçilerisiniz. Ülkenizi gittiğiniz yerlerde en iyi şekilde temsil etmenizi istiyorum." diye konuştu.

- KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ

Eğitim Müşaviri Bozbaş da "Türkoloji Bölümü mezunları, Sudan ve Türkiye arasındaki kardeşlik köprüsü olacaklar. Öğrencilerimizi, öğretmenlerini tebrik ediyorum. Bugün Türkiye'de 24 Kasım Öğretmenler Günü. Bu vesileyle Sudanlı öğretmenlerin de gününü kutluyorum." diye konuştu.

Büyükelçi Çobanoğlu, Öğretmenler Günü vesilesiyle Türkiye'den görevlendirilen Türkçe öğretmenlerine plaket takdim etti.

Mezun öğrencilerin Türkçe ve Arapça şarkılar söylediği, şiirler seslendirdiği program, bölümü ilk 5 sırada bitirenlere hediye takdiminin ardından sona erdi.

Sudan'daki Türkçe öğretimi faaliyetleri, ilk olarak 2007'de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Hartum Ofisindeki Türkçe kursuyla başladı.

Sudan'da kurumsal olarak Türkçe eğitim verilen ilk bölüm 2011'de Kur'an-ı Kerim ve İslami Bilimler Üniversitesinin bünyesinde açıldı.

2016'da açılan Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) yanı sıra Uluslararası Afrika Üniversitesindeki Türkoloji Bölümünde de Türkçe dersleri veriliyor.