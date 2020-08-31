İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ağustos 2020 Pazartesi / 12 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3556
  • EURO
    8,7695
  • ALTIN
    464.76
  • BIST100
    1089.96
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tarihi barış anlaşmasına imza atıldı! Silahlı Sudanlı muhalifler orduya katılacak
Dünya

Tarihi barış anlaşmasına imza atıldı! Silahlı Sudanlı muhalifler orduya katılacak

Sudan hükümeti, ülkedeki çok sayıda silahlı muhalif grubu bünyesinde barındıran Sudan Devrimci Cephesi'yle 17 yıllık çatışmaya son veren barış anlaşmasını imzaladı.

AA31 Ağustos 2020 Pazartesi 13:26 - Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 13:28
ABONE OL

Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da yapılan törende, güney ve batıdaki silahlı grupları çatısı altında barındıran Sudan Devrimci Cephesi ve Sudan hükümeti arasında yıllardır süren düşmanlığa son veren barış anlaşması imza altına alındı.

Törene Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Başbakan Abdullah Hamduk ve Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit de katıldı.

Geçen yıldan bu yana Güney Sudan hükümetinin ara buluculuğunda süren görüşmeler sonunda bölgelerdeki güç dağılımı, toprak mülkiyeti, güvenlik ve yerinden olanların geri dönüşü gibi temel meselelerde mutabakata varıldı.

Anlaşmada, muhalif güçlerdeki savaşçıların ulusal orduya entegrasyonu maddesi de yer aldı.

Sudan'da "Adalet ve Eşitlik Hareketi" ve "Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N)" isimli silahlı hareketleri bünyesinde barındıran ve yıllardır hükümete karşı mücadele eden Sudan Devrimci Cephesi, ülkede rejim değişikliği sonrasında devlete karşı savaşmayı bırakmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.