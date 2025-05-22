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Dünya

Sudan ordusu açıkladı! Hartum'da topraktan ceset fışkırıyor

İç savaşın devam ettiği Sudan'da ordu, 20 Mayıs'ta kontrol altına aldığı başkent Hartum'da 465 kişinin defnedildiği toplu mezarlığın bulunduğunu açıkladı.

AA22 Mayıs 2025 Perşembe 16:58 - Güncelleme:
Sudan ordusu açıkladı! Hartum'da topraktan ceset fışkırıyor
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Ordudan yapılan açıklamada, Umdurman bölgesindeki Salha Mahallesi'nde çok sayıda vatandaşın tutulduğu bir okulun bulunduğu kaydedildi.

Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) milislerinin burada insanları canlı kalkan olarak kullanma amacıyla tuttuğu belirtilirken, okul bahçesinde ise çok sayıda toplu mezarın olduğu aktarıldı.

Açıklamada, HDK milisleri tarafından hiçbir suç işlemeden tutuklanan ve Salha bölgesindeki bir okulda insanlık dışı koşullar altında canlı kalkan olarak kullanılan çok sayıda vatandaşın ve emekli güvenlik mensubunun serbest bırakıldığı anlatıldı.

OKUL BAHÇESİNE TOPLU MEZAR AÇMIŞLAR

Burada tutuklu bulunan 648 kişiden 465'inin ihmal, yiyecek, tıbbi bakım ve ilaç eksikliği nedeniyle yaşamını yitirdiği, bunların okul bahçesinde açılan toplu mezarlara gömüldüğü belirtildi.

Bahçedeki sadece bir mezarda 27 cesedin tespit edildiği bildirilirken, kötü sağlık koşullarındaki 183 kişinin de serbest bırakıldığı aktarıldı.

Öte yandan, açıklamayla birlikte toplu mezarlık ve söz konusu kişilere ait video görüntüleri de yayınlandı.

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