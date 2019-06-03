Sudan ordusu demokrasi nöbeti tutan halka müdahale etti: En az 2 ölü
Sudan ordusunun, başkent Hartum’da Savunma Bakanlığı önünde haftalardır demokrasi nöbeti tutan halka müdahalesi sonucu en az 2 kişi öldü.
- AA
Sudan ordusunun, başkent Hartum’da Savunma Bakanlığı önünde haftalardır demokrasi nöbeti tutan halka müdahalesi sonucu en az 2 kişi öldü.
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