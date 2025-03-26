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Dünya

Sudan ordusu 'Hartum'un özgürlüğüne kavuştuğunu' açıkladı

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Abdulfettah el-Burhan, başkent Hartum'un özgür olduğunu açıkladı.

AA26 Mart 2025 Çarşamba 21:22 - Güncelleme:
Sudan ordusu 'Hartum'un özgürlüğüne kavuştuğunu' açıkladı
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Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Başkent Hartum'daki Uluslararası Havalimanına inip secde eden Burhan, 21 Mart'ta ordunun kontrolüne giren başkentteki Cumhurbaşkanlığı Sarayına geçti.

Burhan, Al Jazeera'ya verdiği demeçte, "Başkent Hartum şu an özgür." dedi.

SUDAN ORDUSUNUN KONTROLÜNE GEÇTİ

Önceden Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) bulunduğu Hartum'un büyük kısmı Sudan ordusunun kontrolüne geçti.

HDK ise Hartum'un güneyinde Beyaz Nil üzerindeki Cebel Evliya Barajı köprüsünden ülkenin batısına yöneldi.

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