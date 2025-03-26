Sudan ordusu 'Hartum'un özgürlüğüne kavuştuğunu' açıkladı

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Başkent Hartum'daki Uluslararası Havalimanına inip secde eden Burhan, 21 Mart'ta ordunun kontrolüne giren başkentteki Cumhurbaşkanlığı Sarayına geçti.

Burhan, Al Jazeera'ya verdiği demeçte, "Başkent Hartum şu an özgür." dedi.

Önceden Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) bulunduğu Hartum'un büyük kısmı Sudan ordusunun kontrolüne geçti.

HDK ise Hartum'un güneyinde Beyaz Nil üzerindeki Cebel Evliya Barajı köprüsünden ülkenin batısına yöneldi.