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Dünya

Sudan ordusu, Kuzey Darfur'da bir askeri üssün kontrolünü sağladığını bildirdi

Sudan ordusu, ülkenin batısındaki Kuzey Darfur eyaletinde yer alan ez-Zurug askeri üssünün kontrolünü sağladığını bildirdi.

AA22 Aralık 2024 Pazar 11:09 - Güncelleme:
Sudan ordusu, Kuzey Darfur'da bir askeri üssün kontrolünü sağladığını bildirdi
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Sudan ordusundan yapılan açıklamada, ortak güçlerin (ordu ve saflarında savaşan silahlı gruplar) Kuzey Darfur eyaletindeki ez-Zurug askeri üssünü Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) elinden aldığı belirtildi.

Ordunun "önemli sayıda savaş aracını ele geçirdiği" bilgisi paylaşılan açıklamada, onlarca HDK mensubunun da öldürüldüğü aktarıldı.

Sudan, Çad ve Libya arasındaki sınırda bulunan ez-Zurug askeri üssü, stratejik bir öneme sahip.

- SUDAN'DAKİ SAVAŞ

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi. 25 milyondan fazla kişi ise insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

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