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Dünya

Sudan, Yemen'deki güçlerinin sayısını düşürdü

Sudan ordusu, Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyon saflarında savaşan askerlerinin sayısının 657'ye düşürüldüğünü duyurdu.

AA15.01.2020  09:38 - Güncelleme: 15.01.2020  09:38

Orduya bağlı Hızlı Destek Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Cemal Cuma Adem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yemen'de az sayıda Sudanlı askerin kaldığını, bunların da savunma görevi icra ettiğini söyledi. Adem, koalisyon bünyesinde savaşan güçlerinin sayısının 657'ye indirildiğini kaydetti.

Libya'nın meşru hükümetine karşı savaşan isyancı General Halife Hafter saflarında Sudanlı asker bulunup bulunmadığıyla ilgili olarak Adem, "Sudan'ın Libya ile güçlü ilişkileri var. Çatışma istemiyoruz. Hızlı Destek Kuvvetlerinin adını kullanıyorlar. Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetlerinden savaşan kimse yok ve olmayacak." ifadelerini kullandı. Adem, Sudan'ın Libya'nın iç işlerine karışmak ve askeri taraf olmaktan kaçındığını dile getirerek, tarafların çatışma yerine siyasi uzlaşıya varması gerektiğini vurguladı. Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk da 8 Aralık'ta, "Sudan'daki asker sayımız en düşük seviyesinde 15 binden 5 bine düştü. Askerlerimizi kesinlikle çekeceğiz." demişti. Sudan, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine 2015'te katılmıştı.

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