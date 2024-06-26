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Dünya

Sudan'da 3 milyon kişi açlıktan ölebilir

İnsani yardım kuruluşu Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC), Sudan'da devam eden savaş sebebiyle 3 milyon kişinin açlıktan ölebileceğini bildirdi.

AA26 Haziran 2024 Çarşamba 17:50 - Güncelleme:
Sudan'da 3 milyon kişi açlıktan ölebilir
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IRC Sudan Ülke Direktörü Eatizaz Yusuf, ABD'nin kamu yayın kuruluşu NPR'ye yaptığı açıklamada, neredeyse ülkenin yarısının insani yardıma muhtaç durumda ve 3 milyon kişinin kıtlığın eşiğinde olduğunu ifade etti.

Sudan'ın dünya gündeminde olmadığını belirten Yusuf, "Sanırım pek fazla etkimiz yok. Sanırım coğrafi konumumuz Filistin, Suriye ve Ukrayna kadar büyük bir öneme sahip değil. Medyanın Sudan krizine ilgisini asla göremiyoruz. Krizleri kıyaslamak istemem ama Sudan'ın gerçekten diplomasi çabasının merkezinde yer alması ve ilgiyi görmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Yusuf, yakın gelecekte açlıktan 3 milyon kişinin ölebileceğine dikkati çekerek, "Bunlar ilk rakamlar. Gerçekten sessizce öldüğü bildirilen insan sayısı inanılmaz çünkü sağlık sisteminde bir çöküş var. Sudan'da gıda güvenliği konusunda da çok büyük bir sorun var." ifadesini kullandı.

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki güç mücadelesi 1 yıldan fazla süredir devam ediyor.

Birleşmiş Milletler'e göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 10 milyondan fazla kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

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