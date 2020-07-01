İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8565
  • EURO
    7,6977
  • ALTIN
    393.085
  • BIST100
    116525
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Sudan'da 30 Haziran gösterilerinde 1 kişi öldü
Dünya

Sudan'da 30 Haziran gösterilerinde 1 kişi öldü

Sudan'da, geçici hükümetin, Ömer el-Beşir iktidarını sona erdiren Aralık 2018 devriminin 'hedeflerini gerçekleştirmesi ve reformları hızlandırması' talebiyle ülke genelinde düzenlenen gösterilerde 1 kişi hayatını kaybetti.

AA01 Temmuz 2020 Çarşamba 09:17 - Güncelleme: 01 Temmuz 2020 Çarşamba 09:19
ABONE OL

Sudan resmi haber ajansına göre, Hükümet Sözcüsü Faysal Muhammed Salih, "Sudan'ın farklı kentlerinde düzenlenen gösterilerde ve yürüyüşlerde Umdurman'da bir kişi vefat etti, başkent ve diğer eyaletlerde yaralananlar oldu." ifadelerini kullandı.

Faysal, 30 Haziran'da halkın ilettiği talepler için ciddi çalışmalar yapılacağını ve yarından itibaren eylem programlarına başlanacağını belirtti.

Gösterilerin barışçıl olmasına rağmen kayıp yaşanmasının kabul edilemeyeceğini vurgulayan Faysal, sorumluların bulunması ve cezalandırılması için şeffaf bir soruşturma yürütüleceğini ifade etti.

Faysal, halkın taleplerinin karşılanması ve ülkenin aydınlık bir yarına ulaşması için birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Birikimini 'ateşe' attı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.