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Dünya

Sudan'da askeri helikopter düştü

Sudan'nın Etiyopya sınırında askeri helikopter kalkıştan kısa süre sonra düştü. Alev alan helikopterden 3 kişilik mürettebat sağ çıktı.

AA13 Ocak 2021 Çarşamba 15:21 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 15:21
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Sudan resmi haber ajansı SUNA’nın haberine göre, askeri helikopter Etiyopya sınırındaki Kadarif eyaletinde bulunan Vad Zayid havaalanından kalkışından kısa süre sonra yere çakıldı.

Alev alan helikopterden 3 kişilik mürettebat sağ olarak çıkmayı başardı.

İsminin açıklanmasını istemeyen askeri bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mürettebatın durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Sudan ordusu ya da hükümetten kazanın nedenine dair henüz açıklama yapılmadı.

Sudan-Etiyopya arasında yıllardır sınır ihlali iddiaları nedeniyle süren gerginlik, iki ülkenin son aylarda bölgeye askeri yığınak yapması ve dün Etiyopya jetlerinin anlaşmazlık yaşanan bölgelerde alçak uçuş gerçekleştirmesi sonucu daha da artmıştı.

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