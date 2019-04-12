Sudan’da Beşir’e darbe

Sudan’da 19 Aralık’ta ekmek fiyatlarının 3 katına çıkması üzerine hükümete karşı sokak gösterileriyle kalkışma düzenleyen muhaliflerin girişimi askeri darbeyle sonuçlandı. Ülkenin seçilmiş Başkanı Ömer El Beşir’i sandıkta deviremeyeceğini anlaşılınca, Sudan ordusu yönetime el koydu. Başkan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Orgeneral Avad Muhammed Ahmed bin Avf, Beşir’i tutukladıklarını ve anayasayı feshettiklerini duyurdu.

MAHKUMLARA AF

Ülkede sabah saatlerinden itibaren Sudan ordusuna bağlı birlikler stratejik noktalara konuşlanmaya başladı. Sudan Haber Ajansı SUNA, devlet radyo ve televizyonunu kuşatan askerler, Genelkurmay’ın kısa süre içerisinde halka açıklama yapacağını duyurdu. Başkent Hartum’da uluslararası havalimanı uçuşlara kapatılırken, iktidardaki Ulusal Kongre Partisi’nin üst düzey 160 isminin gözaltına alındığı bildirildi. Ülke çapındaki muhalif gösterilerde tutuklanan yüzlerce siyasi tutuklu serbest bırakılırken, Reuters haber ajansı Beşir ile kardeşlerinin de gözaltına alındığını kaydetti. Beklenen açıklama ordunun ülkedeki önemli merkezleri ele geçirmesinin ardından geldi. Savunma Bakanı Orgeneral Avad Muhammed Ahmed bin Avf, 30 yıldır ülkeyi yöneten seçilmiş Başkan Beşir’in görevden alındığını ve tutuklandığını açıkladı.

SEÇİMLER 2 YIL SONRA

Devlet televizyonunda halka seslenen Avf, 2 yıl sürecek bir geçiş döneminin ardından seçimlere gidileceğini ve yeni bir anayasa hazırlanacağını duyurdu. Saat 18.00’den itibaren 1 ay boyunca ülke çapında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirten Avf, Başbakanlık ofisi, Parlamento, mevcut Ulusal Güvenlik Konseyi ve anayasanın feshedildiğini aktardı ve tüm sınırların da yeni bir karara kadar kapatıldığını ifade etti. Yeni bir anayasa hazırlanacağını açıklayan Savunma Bakanı, 3 ay boyunca OHAL ilan edildiğini duyurdu. Avf ayrıca Sudan’ın kötü yönetildiğini vurguladı ve protestolardaki can kaybı nedeniyle de özür diledi.

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