Sudan’da Beşir’e darbe
Ekmeğe yapılan zamla başlayan sokak gösterilerinin dinmediği Sudan’da ordu, seçilmiş Başkan Ömer El Beşir’e darbe yaptı. Yönetime el koyarak Beşir’i tutuklayan Sudan ordusu, anayasayı feshedip 3 ay OHAL ilan etti.
Sudan’da 19 Aralık’ta ekmek fiyatlarının 3 katına çıkması üzerine hükümete karşı sokak gösterileriyle kalkışma düzenleyen muhaliflerin girişimi askeri darbeyle sonuçlandı. Ülkenin seçilmiş Başkanı Ömer El Beşir’i sandıkta deviremeyeceğini anlaşılınca, Sudan ordusu yönetime el koydu. Başkan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Orgeneral Avad Muhammed Ahmed bin Avf, Beşir’i tutukladıklarını ve anayasayı feshettiklerini duyurdu.
MAHKUMLARA AF
Ülkede sabah saatlerinden itibaren Sudan ordusuna bağlı birlikler stratejik noktalara konuşlanmaya başladı. Sudan Haber Ajansı SUNA, devlet radyo ve televizyonunu kuşatan askerler, Genelkurmay’ın kısa süre içerisinde halka açıklama yapacağını duyurdu. Başkent Hartum’da uluslararası havalimanı uçuşlara kapatılırken, iktidardaki Ulusal Kongre Partisi’nin üst düzey 160 isminin gözaltına alındığı bildirildi. Ülke çapındaki muhalif gösterilerde tutuklanan yüzlerce siyasi tutuklu serbest bırakılırken, Reuters haber ajansı Beşir ile kardeşlerinin de gözaltına alındığını kaydetti. Beklenen açıklama ordunun ülkedeki önemli merkezleri ele geçirmesinin ardından geldi. Savunma Bakanı Orgeneral Avad Muhammed Ahmed bin Avf, 30 yıldır ülkeyi yöneten seçilmiş Başkan Beşir’in görevden alındığını ve tutuklandığını açıkladı.
SEÇİMLER 2 YIL SONRA
Devlet televizyonunda halka seslenen Avf, 2 yıl sürecek bir geçiş döneminin ardından seçimlere gidileceğini ve yeni bir anayasa hazırlanacağını duyurdu. Saat 18.00’den itibaren 1 ay boyunca ülke çapında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirten Avf, Başbakanlık ofisi, Parlamento, mevcut Ulusal Güvenlik Konseyi ve anayasanın feshedildiğini aktardı ve tüm sınırların da yeni bir karara kadar kapatıldığını ifade etti. Yeni bir anayasa hazırlanacağını açıklayan Savunma Bakanı, 3 ay boyunca OHAL ilan edildiğini duyurdu. Avf ayrıca Sudan’ın kötü yönetildiğini vurguladı ve protestolardaki can kaybı nedeniyle de özür diledi.
KÖRFEZ'İN HABERİ VARDI
Sudan ordusu tarafından yapılan bir darbeyle görevden uzaklaştırılan seçilmiş Devlet Başkanı Ömer el-Beşir’e müdahalenin Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Körfez ülkelerine haber verildiği ortaya çıktı. . Arap gazetesi Şarku’l Avsat’a konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey Sudanlı bir kaynak, ‘iç ve dış baskıların’ Beşir’i görevi bırakmaya ikna etmede rol oynadığını belirterek, karardan önce Arap, Afrika ve Batı başkentleriyle temas kurulduğunu söyledi.
İHANETİ ALKIŞLADILAR
Sudan’da ordunun seçilmiş Başkan Ömer El Beşir’i devirmesi üzerine sokağa çıkan binlerce muhalif, askerler lehine slogan atarak sevinç gösterisi düzenledi. Muhalif siyasiler, Arap ve Afrikalı kabileler ise Beşir’i halkın devirdiğini belirterek askeri geçişe karşı çıktıklarını duyurdu. Muhalif siyasiler, Sudanlılardan sokakları terk etmemelerini istedi.
Rusya’dan anayasal düzen vurgusu
Rusya, Sudan’daki olayları dikkatli şekilde takip ettiklerini vurgulayarak, bir an önce anayasal düzene dönülmesi çağrısı yaptı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sudan’daki olayları yakından takip ettiklerini belirterek, “Durumun yakında anayasal düzene döneceğini umuyoruz” dedi. Sudan’daki askeri hareketlilik ile ilgili gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Peskov, durumun insanların kurban edilmesine yol açacak şekilde gerilimli hale gelmemesini ümit ettiklerini söyledi.
AB: Şiddetten kaçının
Avrupa Birliği (AB), Sudan’daki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek tüm taraflara şiddetten kaçınma çağrısında bulundu. AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Tüm taraflara şiddetten kaçınma çağrısında bulunuyoruz. AB, Sudan halkının taleplerini göz önünde bulunduran güvenilir, meşru ve kapsayıcı bir siyasi sürecin gerçekleşmesi çağrısında bulunuyor” dedi.
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