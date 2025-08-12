İSTANBUL 31°C / 23°C
12 Ağustos 2025 Salı
Dünya

Sudan'da bir haftada 2 bin 627 yeni kolera vakası kaydedildi

Sudan'da son bir haftada 2 bin 627 yeni kolera vakası kaydedilirken, bu hastalık nedeniyle 50 kişi yaşamını yitirdi.

12 Ağustos 2025 Salı 19:09
Sudan'da bir haftada 2 bin 627 yeni kolera vakası kaydedildi
Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son bir haftada ülkede 2 bin 627 yeni kolera vakasının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son bir haftada kolera sebebiyle 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

BİR YILDA 100 BİNE YAKIN VAKA

Sudan'da Ağustos 2024'ten beri kaydedilen toplam kolera vaka sayısı 99 bin 756'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı da 2 bin 475'e çıktı.

Sudan'da geçen sene haziranda başlayan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açmıştı.

Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos 2024'te kolerayı salgın olarak ilan etmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, 1 Ekim 2024'te, 3,4 milyon Sudanlı çocuğun salgın hastalık riski altında olduğunu bildirmişti.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 5 Ekim 2024'te Sudan'a 1,4 milyon doz kolera aşısı gönderdiğini açıklamıştı.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.

