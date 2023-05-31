Sudan'da bir yetimhanede 11 çocuk bakımsızlıktan öldü

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkent Hartum'un Seccane Mahallesi'ndeki Maygoma Yetimhanesinde, 11 çocuk yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlerde, çatışmalar nedeniyle bazı bakıcıların kaçtığı, bu nedenle sağlık hizmeti verilemediği, yetersiz beslenme ve sık sık yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle ölümlerin olduğu belirtildi.

Hayatını kaybeden çocukların, mahallelinin yardımıyla semtteki Faruk Mezarlığı'na defnedildiği kaydedildi.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

Ordu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davrandığı gerekçesiyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegre edilmesini istemişti.



HDK'nin, sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve tırmanan gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Ülke içinde bir milyondan fazla kişinin yerlerinden edildiğini belirten Birleşmiş Milletler, çatışmalar nedeniyle 300 bin kişinin de çevre ülkelere kaçtığını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 850 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 bin 500 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Sudan'da tarafların 29 Mayıs'ta mevcut ateşkesi 5 gün daha uzatma kararına rağmen çatışmalar sürüyor.