Dünya

Sudan'da çatışmalar şiddetleniyor: HDK'nın İHA saldırısı geri püskürtüldü

Sudan ordusuna ait hava savunma sistemleri, başkent Hartum'un batısındaki Umdurman kenti ile ülkenin kuzeyinde yer alan Nil Nehri eyaletindeki Atbara kentine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarını püskürttü.

7 Kasım 2025 Cuma 15:26
Sudan'da çatışmalar şiddetleniyor: HDK'nın İHA saldırısı geri püskürtüldü
AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, sabahın erken saatlerinde Umdurman kentinin kuzeyinin çok sayıda İHA tarafından hedef alındığını ve kent genelinde orduya ait yoğun uçaksavar ateşi seslerinin duyulduğunu belirtti.

Atbara kentinden görgü tanıkları da yerel saatle 03.00 sularında bir İHA sürüsünün kenti hedef aldığını, bunun üzerine orduya ait kara topçusunun yoğun şekilde karşılık verdiğini aktardı.

Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), ABD, Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından önerilen insani ateşkese katılmayı kabul ettiğini belirtmişti.

SUDAN'DAKİ ÇATIŞMALAR VE HDK GÜÇLERİNİN İHLALLERİ

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

