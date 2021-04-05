İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Nisan 2021 Pazartesi / 23 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1122
  • EURO
    9,6024
  • ALTIN
    449.86
  • BIST100
    1442.06
Dünya

Sudan'da çatışma: 18 ölü

Sudan'ın Barı Darfur eyaletinde kabileler arasında yaşanan çatışmalarda 18 kişi hayatını kaybetti.

Star.com.tr05 Nisan 2021 Pazartesi 20:31 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 20:32
ABONE OL

Sudan'ın Barı Darfur eyaletine bağlı El Geneina şehrinde aşiretler arasında çıkan çatışmalarda en az 18 kişinin öldüğü ve 54 kişinin yaralandığını bildirdildi.

West Darfur Doktorlar Komitesi tarafından yapılan açıklamada, " Cumartesi ve Pazar günü iki aşiretin karşı karşıya gelmesiyle yaşanan şiddet olaylarında 18 kişi öldü 54 kişi yaralandı." denildi.

Sık sık yaşanan bu çatışmaların Ocak ayında 129 kişinin ölmesiyle zirve yapması sonrasında Sudan bölgeye asker yolladı.

Çatışmaların neden çıktığı belirlenemezken olayda ağır silahlar ve roketatarların kullanıldığını bildirdi.

Star.com.tr

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.