Star.com.tr 05 Nisan 2021 Pazartesi 20:31 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 20:32

Sudan'ın Barı Darfur eyaletine bağlı El Geneina şehrinde aşiretler arasında çıkan çatışmalarda en az 18 kişinin öldüğü ve 54 kişinin yaralandığını bildirdildi.

West Darfur Doktorlar Komitesi tarafından yapılan açıklamada, " Cumartesi ve Pazar günü iki aşiretin karşı karşıya gelmesiyle yaşanan şiddet olaylarında 18 kişi öldü 54 kişi yaralandı." denildi.

Sık sık yaşanan bu çatışmaların Ocak ayında 129 kişinin ölmesiyle zirve yapması sonrasında Sudan bölgeye asker yolladı.

Çatışmaların neden çıktığı belirlenemezken olayda ağır silahlar ve roketatarların kullanıldığını bildirdi.

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