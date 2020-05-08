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Dünya

Sudan'da cezaevinde isyan çıktı: 1 ölü, 11 yaralı

Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletindeki Şala Hapishanesi'nde çıkan isyana güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 1 mahkum hayatını kaybetti, 11 mahkum yaralandı.

AA08 Mayıs 2020 Cuma 21:28 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 21:28
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Sudan polisinden yapılan açıklamada, hükümetin af kararıyla gerçekleştirilen tahliyeler esnasında af kapsamına girmeyen bazı hükümlülerin isyan başlattığı ve kaçma girişiminde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, gardiyanların ve güvenlik güçlerinin kaçma girişiminde bulunanlara müdahalesi sonucu 1 mahkumun yaşamını yitirdiği, 11 mahkumun da yaralandığı ifade edildi.

Sudan hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yayılmasını önlemek amacıyla bazı mahkumları af kapsamına almıştı.

Ülkede şimdiye kadar 930 kişide Kovid-19 tespit edildi, 52 kişi yaşamını yitirdi.

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