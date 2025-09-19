İSTANBUL 25°C / 17°C
Sudan'da dehşet! Camiye İHA'lı saldırı: 43 ölü

Sudan Doktorlar Ağı, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK), ülkenin batısında bulunan Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'deki camiye insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 43 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

AA19 Eylül 2025 Cuma 14:56 - Güncelleme:
Sudan Doktorlar Ağı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün erken saatlerde HDK, Kuzey Darfur eyaletinin Faşir kentinde sabah namazı sırasında bir camiyi İHA'yla hedef alarak korkunç bir katliam gerçekleştirdi. Saldırı sonucunda yaşlı erkekler ve gençler de dahil olmak üzere ibadet eden 43 kişi hayatını kaybetti, diğerleri ise ağır yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, uluslararası ve insani hukuku ihlal eden bu "vahşi suçun" şiddetle kınandığı belirtilerek, silahsız sivillerin hedef alınmasının, "tam teşekküllü savaş suçu" olduğu ve "faillerinin alnına kara leke sürdüğü" bildirildi.

Uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler, Afrika Birliği ve tüm ilgili kurumlardan bu suçların durdurulması için ciddi baskı yapmaları istenen açıklamada sivillerin korunması, acilen insani koridorların açılması ve felakete uğramış şehre gıda ve ilaç sağlanması için çağrıda bulunuldu.

- TÜRKİYE'NİN HARTUM BÜYÜKELÇİSİ: BU SABAH CAMİYE YAPILAN SALDIRI DEHŞET VERİCİDİR

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah camiye yapılan saldırı dehşet vericidir." ifadesini kullandı.

Kuşatma altındaki siviller açlık ve hastalıklarla karşı karşıya kalırken şiddetin sürekli arttığına işaret eden Yıldız, "Dünya, şimdi harekete geçmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal medyada paylaşılan videoda caminin hasar aldığı ve onlarca cenazenin olduğu görülüyor.

