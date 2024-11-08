Sudan'da devam eden iç savaşta Cezira eyaletinde 200 kişi hayatını kaybetti

Sudan Doktorlar Sendikasından yapılan açıklamada, Cezira eyaletinin el-Hilaliyye şehrinin 25 Ekim'den beri HDK'nin kuşatması altında olduğu belirtildi.

Açıklamada, Cezira eyaletindeki şehir ve köylerde sivillere yönelik HDK'nin saldırılarının devam ettiği belirtilerek, 25 Ekim'den bu yana şehirde 200 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

"20'den fazlası silahlı saldırıda, diğerleri ise hastalık, açlık, susuzluk ve işkenceden dolayı öldü" ifade edilen açıklamada, şehirde sağlık hizmetlerinin en temel unsurlarının eksikliği nedeniyle salgın hastalıklar ve zehirlenme vakalarının olduğu aktarıldı.

HDK'nin insanları camilerde ve Kur'an kurslarında gözaltında tuttuğu kaydedilen açıklamada, bunların yüklü miktarda para ödemeden dışarı çıkmalarına izin verilmediği bildirildi.

Sudan Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, HDK'nin son günlerde Cezira eyaletinin el-Hilaliyye şehrinde yeni bir "katliam" gerçekleştirdiği ve can kayıplarının 120'ye ulaştığı bildirilmişti.

HDK'NİN CEZİRA EYALETİNE SALDIRILARI

HDK'nin üst düzey isimlerinden ve HDK'nin Cezira eyaleti Komutanı Ebu Akile Keykel'in, 20 Ekim'de, HDK'den çekilerek orduya katıldığı belirtilmişti.

HDK, 20-26 Ekim tarihlerinde Cezira'daki köylere saldırmıştı.

Sudanlı Doktorlar Ağı, 26 Ekim'de, HDK'nin Cezira eyaletinde düzenlediği saldırılarda 124 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 28 Ekim'de, Cezira eyaletinde geçen "artan silahlı şiddet dalgasının" bir sonucu olarak 46 bin kişinin yerinden edildiğini duyurmuştu.

Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Katar başta olmak üzere birçok ülke, Cezira eyaletinde yaşanan ihlalleri kınamıştı.

SUDAN'DAKİ SAVAŞ

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten beri ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında, askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.