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Sudan'da 'dönüşümlü başkanlıkta' anlaşıldı

Sudan'da askeri yönetimle sivil muhalefet, geçiş sürecinde 'dönüşümlü başkanlık' konusunda uzlaştı.

  • AA
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Afrika Birliği himayesinde iki gün önce yeniden başlayan doğrudan müzakerelerin ardından taraflar, seçimler yapılıncaya kadar geçiş süreci boyunca iktidarın dönüşümlü paylaşılmasında anlaştı.

Taraflar, parlamento oluşumunu ise devlet başkanlığı konseyi ve kabine kurulana dek erteleme kararı aldı.

Afrika Birliği Temsilcisi Muhammed el-Hasan Veled Lebat, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, geçiş döneminde teknokrat hükümeti ve süresi en az 3 yıl olacak, tarafların iktidarı dönüşümlü paylaştığı devlet başkanlığı konseyi konusunda fikir birliğine vardı." ifadesini kullandı.

Lebat, yüzlerce göstericinin yaşamını yitirdiği olaylara işaret ederek, asker ile sivillerin, yaşanan talihsiz olaylarla ilgili şeffaf ve bağımsız bir ulusal soruşturma başlatmayı kabul ettiğini açıkladı.

Sudan Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dakalu Hmidti, anlaşmayla demokratik gelecek ve güvenlik tesis etmeyi umduklarını vurgulayarak, ABD, Mısır ve Afrika ortak arabuluculuk girişimine anlaşmadaki rolleri için teşekkürlerini iletti.

Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) liderlerinden Sudan Kongre Partisi Genel Başkanı Ömer ed-Digair de anlaşmayı, Sudan'ın geleceği için bir "atılım" şeklinde nitelendirerek, devrim sürecinde insanların ölümüne neden olan olayların araştırılmasının gelecek hükümetin önceliklerinden birisi olacağını kaydetti.

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