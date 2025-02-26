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Dünya

Sudan'da facia! Askeri uçak sivillerin üzerine düştü: 46 ölü

Sudan'ın başkenti Hartum'un batısındaki Umdurman bölgesinde dün askeri uçağın bir eve düşmesi sonucu asker ve sivillerden 46 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA26 Şubat 2025 Çarşamba 13:34 - Güncelleme:
Sudan'da facia! Askeri uçak sivillerin üzerine düştü: 46 ölü
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Sudan resmi haber ajansının (SUNA) haberine göre, Hartum eyaleti hükümeti, dün Umdurman'da bir eve Antonov tipi askeri uçağın düşmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, kazada asker ve sivillerden 46 kişinin öldüğü belirtildi.

Aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşılan açıklamada, yaralıların en-Nev Hastanesine kaldırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, uçak kazasından etkilenen evlerin enkaz kaldırma işlemlerinin tamamlandığı aktarıldı.

Sudan ordusu, dün, Umdurman bölgesindeki Vadi Seyyidna askeri üssünden kalkan askeri uçağın düşmesi sonucu sivil ve askerlerden hayatını kaybedenlerin olduğunu bildirmişti.

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