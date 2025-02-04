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Dünya

Sudan'da hastaneye düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti

Sudan Sağlık Bakanlığı, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) başkent Hartum'un batısındaki Umdurman bölgesinde bulunan En-Nev Hastanesine düzenlediği topçu saldırısında 6 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

AA4 Şubat 2025 Salı 19:47 - Güncelleme:
Sudan'da hastaneye düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti
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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Hızlı Destek Kuvvetleri tarafından Umdurman'daki En-Nev Hastanesine topçu saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 6 sivilin hayatını kaybettiği, bir işçi ve bir sağlık personeli dahil 38 kişinin yaralandığı ifade edildi.

SUDAN'DAKİ SAVAŞ

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan HDK arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi. 25 milyondan fazla kişi ise insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

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