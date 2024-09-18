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Dünya

Sudan'da HDK unsurları pazar yerini hedef aldı: 2 ölü

Sudan'ın başkenti Hartum'un Umdurman bölgesinde ordu ile 17 aydır çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) pazar yerine düzenlediği topçu saldırısı sonucu 1'i çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA18 Eylül 2024 Çarşamba 20:07 - Güncelleme:
Sudan'da HDK unsurları pazar yerini hedef aldı: 2 ölü
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Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, HDK'nin Umdurman'daki Sabrin Pazarı'na topçu saldırısı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, saldırı sonucu 1'i çocuk 2 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

10 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin sürdüğü aktarıldı.

SUDAN'DA İÇ SAVAŞ DEVAM EDİYOR

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı, ortak darbe yapan ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki güç mücadelesi, yaklaşık 17 aydır sürüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan barış girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 10 milyondan fazla kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

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