Sudan'da HDK zulmü sürüyor! Sivilleri zehirleyerek öldürmüşler

Vali el-Hayr, Cezira eyaletinin merkezi Vad Medeni'deki hükümet binasında Türk medya kuruluşlarında çalışan gazetecileri kabul etti.

Türkiye'nin kendilerine yabancı bir ülke olmadığına vurgu yapan el-Hayr, "Savaştan sonra bizim yanımızda yer alan Türkiye, özellikle insani alanda her türlü desteği vermiştir." dedi.



El-Hayr, HDK'nin Cezira eyaletinde ciddi ihlaller yaptığını, yaşlı, çocuk ve bebek demeden katliamlar gerçekleştirdiğini belirtti.

Cezira eyaletinin El-Hilaliye şehrinde sadece zehirlenme sebebiyle 1200'den fazla kişinin öldüğünü ifade eden el-Hayr, "Ekmek malzemelerini zehirli maddelerle karıştırıp, açlıktan ölmek üzere olan insanlara yaptıkları bu ekmekleri verdiler ve su kaynaklarını zehirlediler." dedi.

El-Hayr, HDK'nin temel hedefinin Sudan halkını yerinden ederek yerine başkalarını getirmek olduğuna işaret etti.

Dolaylı yollardan hayatını kaybedenlerin sayısının da yüksek olduğunu vurgulayan el-Hayr, özellikle yerinden edilenlerin uzun mesafe yürümek zorunda kaldığını, açlık ve susuzluk başta olmak üzere temel ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için yaşamlarını yitirdiğini söyledi.

- "BÜTÜN HASTANELERE SALDIRI DÜZENLENDİ"

Cezira Valisi el-Hayr, HDK tarafından bütün hastanelere saldırı düzenlendiğini, HDK mensuplarının hastanelerdeki tıbbi cihazları çaldıklarını dile getirdi.

HDK'nin depolardaki tohumları da çaldığını ifade eden el-Hayr, şunları kaydetti:

"Bu tohum çuvallarını su kanallarından arabalarla geçmek için kullandılar. Elektrik kablolarını çaldılar. Elektriğin eyalet çapında normal haline dönmesi için 1760 trafoya ihtiyaç var. Eyalet genelinde 106 hastane var, bunların hepsi çalışır duruma geldi. Bir de 850 sağlık merkezi aktif halde. Su şebekesini onardık. Eyalette 106 su pompası bulunuyor, bunları tamir ederek çalışır hale getirdik. Eyalete 305 güneş enerjisi paneli koyduk. Hastanelerde ve devlet kurumlarında aktif halde."

Ordu güçlerinin Cezira eyaletini Ocak 2025'te kontrol altına aldığına atıfta bulunan ve eyalette hayatın yavaş yavaş normale döndüğünü anlatan el-Hayr, "Ocak 2025'te girdiğimizde burası yaşanabilir bir halde değildi. Eyalet genel olarak kalabalıktı, Sudan'ın en kalabalık 2. eyaletiydi." dedi.

- "HDK'YE KARŞI 60 BİN DAVA AÇILDI"

El-Hayr, "HDK, çocukları zorla silah altına aldı. Bazılarını teslim etti ama bazıları hala onların elinde." diyerek, HDK'ye karşı 60 bin dava açıldığını aktardı.

HDK'nin eyaletteki bir müzeyi de yağmaladığını ve tarihi eserleri çaldığını söyleyen el-Hayr, müzeyi yeniden açtıklarını dile getirdi.

El-Hayr, HDK'nin ihlalleri sonucu Cezira eyaletinde yaklaşık 10 bin kişinin hayatını kaybettiğini açıklayarak, HDK'nin kadınları kaçırdığını ve zorla evlendirdiklerini kaydetti.