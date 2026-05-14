İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mayıs 2026 Perşembe / 28 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4402
  • EURO
    53,2539
  • ALTIN
    6846.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Sudan'da iç savaş sürüyor! Aralarında çocukların da bulunduğu 61'den fazla kişi öldü
Dünya

Sudan'da iç savaş sürüyor! Aralarında çocukların da bulunduğu 61'den fazla kişi öldü

Sudan Doktorlar Ağı, ülkenin Güney Kurdufan eyaletinde iki haftadır süren yoğun çatışmalarda, 9'u çocuk 61'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

AA14 Mayıs 2026 Perşembe 16:26 - Güncelleme:
Sudan'da iç savaş sürüyor! Aralarında çocukların da bulunduğu 61'den fazla kişi öldü
ABONE OL

Sudan Doktorlar Ağı tarafından yapılan açıklamada, Güney Kurdufan'ın Kauda kentinde Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) müttefiki Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) ile Otoro kabilesi arasında çatışmalar yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, SPLM-N unsurlarının bazı yerleşim yerlerinde ev ve dükkanları yaktığı vurgulanarak, "Çatışmalarda yağmalama olayları yaşandı ve siviller ayrım gözetmeksizin hedef alındı." ifadeleri kullanıldı.

Güney Kurdufan eyaletinde mayıs ayı başından beri çatışmaların devam ettiği aktarılan açıklamada, iki haftadır süren yoğun çatışmalarda 61'den fazla kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada, ölenlerin 9'unun çocuk olduğu belirtildi.

KURDUFAN BÖLGESİNDEKİ ÇATIŞMALAR

Darfur'daki çatışmalarla eş zamanlı olarak, savaş ülkenin güneyindeki Kuzey, Güney ve Batı Kurdufan eyaletlerine de yayıldı.

Özellikle Güney Kurdufan'ın merkezi Kadugli ve ikinci en büyük şehri Delenc'te, HDK ve müttefiki Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey'in (SPLM-N) kuşatması nedeniyle ciddi gıda ve ilaç sıkıntısı yaşandı.

Ancak Sudan ordusu, 26 Ocak ila 7 Şubat'ta bu iki stratejik şehirde kuşatmayı kırmayı başardı.

Kurdufan'daki çatışmalar halen sürerken taraflardan hiçbiri üç eyaletin tamamında kontrol sağlayamadı.

Ordu, Kuzey ve Güney Kurdufan'ın büyük bölümünü elinde tutarken HDK, Batı Kurdufan'ı ve eyalette ülkenin en büyük petrol sahası olan Hiclic'i kontrol ediyor.

Bu bölgede Güney Sudan güçleri de petrol akışının güvenliği için konuşlandırıldı.

Son dönemde çatışmalar, Etiyopya ve Güney Sudan sınırındaki Mavi Nil eyaletine de sıçradı.

HDK ve müttefikleri, bölgede kontrol sağlamak amacıyla çeşitli yerleşimlere saldırılar düzenledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Tırmanarak girdikleri araba anahtarı çaldılar: O anlar saniye saniye kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.