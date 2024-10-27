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Dünya

Sudan'da insani kriz büyüyor: 5 yaş altında 3,7 milyon çocuk risk altında

Birleşmiş Milletler, Sudan'daki kriz nedeniyle 5 yaş altı 3,7 milyon çocuğun akut yetersiz beslenme riski taşıdığını duyurdu.

DHA27 Ekim 2024 Pazar 09:10 - Güncelleme:
Sudan'da insani kriz büyüyor: 5 yaş altında 3,7 milyon çocuk risk altında
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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) yaptığı ortak açıklamada, milyonlarca insanın acilen yardıma ihtiyaç duyduğu Sudan'daki insani krizin giderek kötüleştiği aktarıldı. Sudan'daki çatışmadan etkilenenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için uluslararası müdahalenin yoğunlaştırılması çağrısı yapılan açıklamada, ülkede temiz su, sağlık ve barınma gibi temel hizmetlere erişimin son derece sınırlı hale geldiği ve hayati altyapının çöktüğü kaydedildi.

Bu yıl 5 yaş altındaki yaklaşık 3,7 milyon çocuğun akut yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya olduğu ve acil olarak hayat kurtarıcı tedaviye ihtiyaçları olduğu belirtilen açıklamada, "Bu çocuklar zaten açlık nedeniyle savunmasız durumda ve eğer onlara kısa sürede ulaşılmazsa önlenebilir hastalıklardan ölme riskleri sağlıklı akranlarına göre 11 kat daha yüksek olacak" denildi.

Açıklamada, ülkedeki çatışmalar nedeniyle ülke içinde ve dışında yerinden edilmiş insanların sayısının 11 milyondan fazla olduğunun vurgulanarak, Birleşmiş Milletler'in en savunmasız gruplara hayat kurtaran malzeme ve koruma sağlaması konusunda kısıtlamaların olduğu bildirildi.

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