Sudan'da İsrail ile normalleşme protestoları

AA 25 Eylül 2020 Cuma 20:22 - Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 20:22

Sudan’da yüzlerce kişi, İsrail ile normalleşme görüşmeleri ve "kişisel özgürlük kısıtlamalarını kaldırma" adıyla çıkarılan yeni yasalara tepki amacıyla başkent Hartum’da gösteri düzenledi.

Sudan’da, islami hareketlerin ve partilerin çağrısıyla başkent Hartum’un Ciref bölgesindeki Muhammed Abdulkerim Camisi önünde cuma namazı sonrası toplanan ve "Allah’ın dini ve İslam’ın hükümleri kırmızı çizgimizdir" yazılı pankartlar taşıyan eylemciler, "Allah’ın kanunları değiştirilemez", "İslam ümmetin anayasasıdır", "Bu halk, Müslüman bir halktır" şeklinde sloganlar attı.

Eylemciler, geçici hükümetin başbakanı Abdullah Hamduk ile Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan’ı da protesto etti.

Hükümetin bazı reformlarının İslam'ın esaslarına ters düştüğünü savunan ve İsrail-Sudan normalleşmesi aleyhinde de sloganlar atan gruba polis, 60. Cadde'ye ulaştığında göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Polisin müdahalesinin ardından eylemciler ara sokaklara dağıldı.

Dini konulardaki reformlar 8 haftadır protesto ediliyor

Eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in darbeyle görevine son verilmesinin ardından kurulan, her geçen gün reform ve ılımlılaşma yolunda yeni adımlar atan geçiş hükümeti, 9 Temmuz’da insan hakları, kadın ve dini konularda yeni düzenlemelere gitmişti.

Buna göre, gayrimüslimlerin artık alkollü içki içmelerine izin verilecek. Kadın sünnetinin yasaklandığı ülkede, din değiştirenlere yönelik idama varan cezalar da kaldırıldı.

Kadınlar artık çocuklarıyla seyahat ederken eşlerinin ya da eski eşlerinin iznine ihtiyaç duymayacak.

Tekfirciliğin de yasaklandığı Sudan’da bir kişiyi kafir olmakla itham edene 10 yıl hapis cezası verilebilecek.

Ayrıca yasayla zinanın tanımında da bazı değişikliklere gidildi.

Sudan Halk Kongresi Partisi, gayrimüslimlere alkol serbestliği ve zina tanımında yapılan değişikliğe şiddetle karşı çıkarken, Kanun Devleti ve Kalkınma Partisi de geçici hükümeti devirmekle tehdit etmiş, asker ve polise hükümetin emirlerini dinlememe çağrısı yapmıştı.

İslami grupların çağrısıyla 8 haftadır cuma günleri reform ve hükümet karşıtı eylemler düzenleniyor.

Sudan'da, 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtı protestolara dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Darbenin ardından halk isyanını organize eden muhalif grupların iktidara getirdiği hükümet ile yönetime el koyan askerler, 39 ay ülkeyi birlikte yönetecek.