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Dünya

Sudan'da kolera salgını can almaya devam ediyor! Ölü sayısı 48'e yükseldi

Sudan'da kolera salgınından dolayı yaşamını yitirenlerin sayısının 48'e çıktığı bildirildi.

AA27 Ağustos 2024 Salı 21:16 - Güncelleme:
Sudan'da kolera salgını can almaya devam ediyor! Ölü sayısı 48'e yükseldi
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Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 102 yeni kolera vakasının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, ülkedeki vaka sayısının 1223'e, ölü sayısının 48'e çıktığı ifade edildi.

- SELLERDE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 138'E ÇIKTI

Öte yandan hazirandan bu yana 10 eyalette aşırı yağışlar ve seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 138'e yükseldiği belirtildi.

Sudan'da temmuz ile ekim ayları arasında etkili olan yağmur döneminde yaşanan sel ve taşkınlar sonucu her yıl 100'den fazla kişi hayatını kaybediyor, on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar görüyor.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin bir şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması, insanların hayatını daha çok zorlaştırıyor.

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